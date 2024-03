Horner le abre las puertas de Red Bull a Carlos Sainz para 2025: "Genial piloto que está sin trabajo"

El jefe de Red Bull Racing, Christian Horner, quedó maravillado con el sólido triunfo de Carlos Sainz (Ferrari) en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, una prueba que fue opaca para la escudería austriaca.

Y el hombre fuerte del team de la bebida energética se fija en el español de la ‘Scuderia’ de cara a la temporada 2025, más aún que Sainz dejará el equipo italiano para permitir el arribo del británico Lewis Hamilton.

Todo apunta a que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez no continuará la próxima temporada en Red Bull y por eso Horner ya empieza a analizar quién puede ser su sustituto para la próxima temporada.

“Queremos a la mejor alineación posible y a veces hay que mirar fuera. En Australia hemos visto ganar a un genial piloto que está sin trabajo, así que el mercado para 2025 está muy fluido”, expresó Horner.

“Con prestaciones como estas no se puede descartar ninguna posibilidad, pero hay que tomarse un tiempo para decidir”, añadió.

Incluso, el futuro en Red Bull de Max Verstappen, vigente campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo, no está asegurado. Pese a tener contrato hasta 2028, el neerlandés podría abandonar el equipo tras las investigaciones a Horner y Marko.

