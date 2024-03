"En mi futuro no está volver a la pista": la resiliencia de Germán Lyon tras brutal accidente en WRC

El viernes 29 de septiembre del 2023 será un día que nunca olvidará Germán Lyon, experimentado piloto de Rally que sufrió un violento accidentes que cambió su vida en la primera jornada del WRC que visitó los senderos forestales de la región del Bío Bío.

El 2023 siempre quedará en la memoria de los fanáticos del mundo motor en la región del Bío Bío como la segunda vez que el WRC se instaló en Chile, pero nada borrará los momentos de tensión tras el dramático accidente protagonizado por el experimentado piloto nacional Germán Lyon y su navegante, Sebastián Vera en la primera jornada.

Primero, hay que recordar que a la par del Campeonato Mundial de Rally que se disputó en los senderos forestales de la región del Bío Bío, el Rally Mobil Chile también se corrió tras las largadas de los internacionales y fue precisamente la categoría RC2 de ese certamen donde Lyon iba a la cabeza en el primer día en disputa.

Sin embargo, el destino y los caminos sorprendieron de una manera negativa a Germán y Sebastián, quienes sufrieron un fuerte accidente en la ruta, dando aproximadamente 6 vueltas en el Citroën C3 y cayendo de cabeza sobre el techo del vehículo.

Accidente que hasta el día de hoy tiene con secuelas al experimentado piloto, quien pese a tener un diagnóstico muy negativo, contrario y lapidario, se encuentra batallando contra la adversidad y ahora, se puede decir que al 50% del camino, le está doblegando la mano al destino.

En una extensa entrevista con BioBioChile, Germán Lyon revivió lo que fue el violento accidente que lo dejó con el cuello roto, el disco de la vértebra C3 dañado e inflamación en la C2 y C4 de la medula espinal.

El día del accidente

– ¿Qué recuerdas de ese primer día de competencia en el WRC 2023?

-Ya conocíamos el terreno, habíamos corrido semanas antes por el Rally Mobil y nos conocíamos la hoja de ruta. Ese día del accidente, el primer día de competencia, habíamos tenido un trompo en el prime 6, por lo que llegamos al prime fatal mirando de reojo lo que venía haciendo Gerardo Rosselott con quien peleábamos la punta del campeonato.

-Justamente ese día Gerardo tuvo un inconveniente y quedó fuera ese día y eso nos desconcentró un poco. Fue ahí que llegamos al prime fatal, que estuvo detenido por un momento -casi no se corre-, ya que Jorge Martínez había tenido un problema, pero finalmente se liberó.

-A diferencia de la mañana, en la tarde el terreno estaba más seco y dañado, producto de que corrieron los internacionales (Rally 1) y sus motores son muchos más destructivos que los nuestros, por lo que el sendero no era el mejor a esa hora.

-¿Cómo se produjo el accidente?

-En la parte donde nos accidentamos, hicimos esa curva que era muy rápida, un ciego que lo tomamos con mucha velocidad y hasta ahora no tengo muy claro si el ángulo en que tomamos la curva falló un poco o el problema fue el terreno que estaba muy destruido, muy suelto, y al ir con mucha velocidad le pegue a un montículo con el foco izquierdo, a un pedazo de cerro que ni siquiera lo vimos.

-El auto se fue de punta y comenzamos a dar vueltas, que según me dice el ‘Seba’ Vera, mi navegante, fueron cerca de 6 o 7 vueltas campanas a un alto impacto. Nunca pensé que nos daríamos vuelta, siempre pensé que podríamos seguir porque el montículo nunca se vio.

-No paramos de dar vuelta y cuando finalmente cuando nos detuvimos, el auto quedó con el techo en el suelo. Quedamos en una posición muy incomoda, con el cuerpo colgando de la butaca y rápidamente Sebastián se saca el cinturón y se empieza a mover y ahí fue cuando yo me di cuenta que no tenía movilidad en las piernas ni en los brazos.

Fue en este momento donde Germán comenzó a comentar verdaderos momentos de terror al interior del Citroën C3, luego de girar más de 6 veces a una gran intensidad y entregó los primeros detalles tras el accidente.

-¿Qué fue lo primero que sentiste tras terminar de girar en el vehículo?

–Sebastián salió del auto y vuelve a entrar y me pregunta ¿cómo estás?. Yo respondí que mal, ya que no me podía mover y ahí comenzó toda esta historia.

-Dentro de todas las vueltas que nos dimos, yo sentí que el casco se me bajaba hasta la altura de los ojos y me llamó mucho la atención porque el casco me quedaba justo y no tenía juego, entonces en esa fracciones de segundos me llamó la atención de por qué tenía ese juego el caso y bueno, ahora logro entender que en esos segundos, el techo cedió y me comprimió el casco y este me comprimió la cabeza. Al llegar a un tope terminó por doblarme el cuelo, me lo quebró y se produjo la fuerte lesión medular.

-¿Cómo fueron los momentos tras el choque, al salir del vehículo?

-Ahí vino lo más complicado, ya que salir del auto fue todo un lio. Carabineros no dejaba acceder a la gente y estuve un rato solo en el auto en esa posición colgando y con algunos problemas respiratorios, ya que el casco no me dejaba respirar muy bien.

-Ya después de unos minutos muy largos llegaron Jorge Riquelme y un navegante argentino Mariano Pissaco. Ellos tomaron el control de la situación y les pedí que volcaran el auto. Fue ahí donde enderezaron el auto, me soltaron el casco y ahí pude respirar con normalidad.

-Después de un buen rato llegaron los paramédicos y bomberos y me lograron sacar del auto. Posteriormente llegó el helicóptero y me subieron. El equipo médico me contuvo muy bien ya que yo me sentía tetrapléjico, sin movilidad, tenía paralizado del cuello para abajo y ahí fue donde me explicó lo que estaba pasando.

-Tras 45 minutos de vuelo llegamos al Sanatorio Alemán y el doctor me sacó los botines y me hizo unas punsiones en el pie y me preguntó si lo sentía y le dije que sí. Eso fue una gran noticia positiva.

Los días posteriores: exámenes y comienzo de la recuperación

Posteriormente, Germán relata los primeros días tras el accidente, donde asegura haberse sometido a una gran cantidad de exámenes para detectar el grado de las lesiones, las que finalmente arrojaron que gran parte del daño se centró en las vértebras C2, C3 y C4.

Ese fue el inicio de la recuperación que ha comenzado Lyon y la que ha durado aproximadamente seis meses y restan la misma cantidad, según los expertos que han conversado con Germán.

Dentro de los detalles que brindó el experimentado piloto sobre su recuperación, enfatizó que las primeras terapias estaban enfocadas en activar el sistema nervioso para que comenzara a funcionar la memoria muscular y así el cuerpo empezara a recuperar los movimientos que hacía.

Así también, relató que a los 3 meses viajó hasta Barcelona en España para atenderse en la Clínica Guttmann, Hospital de Neurorrehabilitación, en donde pasó diciembre, enero y febrero bajo las mejores manos para acelerar su evolución.

Su continuidad en el mundo motor

Otro punto que ha sido muy comentado en el mundo del Rally nacional es saber si Germán podrá continuar conduciendo y al mando de un vehículo de competencia, pero fue Lyon quien se encargó de brindar una contundente respuesta.

-¿Existe la posibilidad de que con el tiempo podamos verte conduciendo un auto de Rally nuevamente?

-Esta es una decisión personal y familiar y he tomado la determinación de ‘colgar los guantes’ como de dice han sido mucho años dedicado a esto y tampoco estoy con ganas de seguir. El accidente llegó justo en un momento en que estaba pensando en el retiro y en ningún caso pienso volver a competir.

-Mis hijos ya crecieron, ellos también se dedican a cosas y quiero acompañarlos en lo que les toca ahora y quiero hacer una vida familiar, que con este tipo de deportes tan absorbentes muchas veces se ve un poco afectada.

-Tengo 51 años y tengo varios de carrera. Comencé en las motos, después me pase a los autos, estuve retirado y volví, he vivido todos lo momentos necesarios y estoy claro que la misión está cumplida. La última etapa del Rally fue una de las mejores para mí, logré objetivos que nunca había logrado en términos conductivos.

–Me voy super contento con lo que hice. Obvio no termine como hubiese querido, me hubiese gustado tener el título en mis manos, pero bueno, a veces la vida tiene estos tipos de cambios y uno se tiene que adaptar.

Las muestras de apoyo tras el accidente

-¿Quienes estuvieron contigo en estos duros momentos tras el accidente?

-Siempre tuve el apoyo incondicional de mi esposa, mis hijos y cercanos, que fueron fundamentales para mi proceso de recuperación.

-¿Desde la organización del Rally estuvieron presente en estos duros meses?

-La verdad es que la organización quizás falló en un principio en como comunicó esto. La gente se enteró por la prensa, por ustedes, principalmente por BioBioChile, quienes fueron los que desde un principio la realidad de la situación.

-Lo que nosotros le criticamos a la organización y principalmente a Felipe (Horta) fue la forma en que inicialmente se abordó el caso. Desconozco si fue por una presión de la organización internacional en el evento, no lo tengo claro, pero la descoordinación inicial fue un poco la parte negativa.

-Posteriormente, el médico del Rally, el doctor José Miguel Zavala se portó super bien. Gente de la organización siempre preocupada, siempre pendiente. Yo con Felipe (Horta) tenemos una amistad de muchos años, siempre en contacto y siempre preguntándome por mi situación.

-He sentido el apoyo de todos, mis compañeros que prácticamente todos me fueron a ver, los homenajes, la oleada de cariño que recibí de parte de mucha gente la verdad nunca me lo imaginé.

-Después, el Rally Mobil hizo una fecha en la cuál estaban con un hastag apoyándome y la verdad que en es sentido es un apoyo fundamental.

El mensaje para el público y sus seguidores

-¿Tienes palabras para los seguidores y los hinchas del Rally que estuvieron pendiente a tu situación?

-La gente en redes sociales ha sido muy cariñosa. La gente acá en Santiago no se imagina la pasión que siente la gente en el sur por el Rally, pero yo sí estoy muy consiente de eso y tengo muy claro el rol que cumplimos los pilotos.

-Es por eso que quiero comentarles que en mi futuro no está el volver a las pistas. Hoy estoy muy contento en lo que estoy. Me siento muy agradecido de la gente, el cariño y en la situación extrema en la que viví, el cariño que me entregaron me hizo sentir muy apoyado y fue muy importante.

-Anhelo algún día poder estar en la ruta compartiendo con todos, pero desde la otra vereda, como un espectador más del lindo deporte como es el Rally.

Para finalizar, Germán Lyon también celebró el arribo nuevamente del WRC a Chile, el que está pactado para desarrollarse en los senderos forestales de la región del Bío Bío los últimos días de septiembre.

-¿Qué opinas del retorno del WRC a Chile?

–Concepción y los al rededores tienen senderos que son de nivel mundial y hay que aprovecharlas. Cuando nosotros corríamos y estuve en Rally que no tenían este tipo de terrenos, nos preguntábamos por qué esos lugares y no Chile, así que esta fecha es algo que hay que cuidar.

-Por lo que supe hay intensiones de mantenerlo por varios años más, por lo que tenemos que disfrutar y gozar este evento motor internacional.

-Ahora me tocará vivirlo desde el lugar del espectador, así que los espero a todos en la ruta.