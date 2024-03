Impresionante accidente remeció el Moto2: Jake Dixon voló varios metros y cayó de espalda al piso

El británico Jake Dixon (Kalex) protagonizó un impactante accidente en la categoría Moto2 de la clasificatoria del Gran Premio de Catar.

El piloto del equipo de Jorge Martínez ‘Aspar’ voló por los aires de manera espectacular para golpearse con fuerza contra el suelo en la curva 13, primero con su espalda y después con el resto de su cuerpo.

NOOOOOO! #JakeDixon has to be the unluckiest guy alive. Gutted for him. Hopefully he's OK to continue tomorrow in the #MotoGP #QutarGrandPrix #MotoGP24 pic.twitter.com/POiilbya7V

— 📷@adiaddict75 (@addiaddic75) March 9, 2024