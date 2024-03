Hamilton casi provocó accidente: FIA multó a Mercedes por acción que complicó a Sargeant en Arabia

La segunda jornada de entrenamientos libres de la Fórmula 1 no solo tuvo un dominio de Fernando Alonso, sino también, una ‘perjudicial’ acción donde Lewis Hamilton fue protagonista.

En medio de la sesión, válida por el GP de Arabia Saudita, el británico y heptacampeón del ‘Gran Circo’ protagonizó un incidente que tras el fin de las pruebas, fue inmediatamente sancionado.

Cuando Logan Sargeant iba a toda velocidad en pista, el británico se dispuso a enfriar sus neumáticos justo en una zona rápida y el estadounidense, se vio obligado a realizar una temeraria maniobra para eludir a Hamilton y casi chocó contra el muro.

Indignado tras el episodio, el corredor de Williams Racing dejó ver su malestar agitando su brazo y justo después de la investigación del cruce, los comisarios de la FIA investigaron y sancionaron a Mercedes.

La multa fue de 15 mil euros y la razón, está en que el “coche 44 bloqueó innecesariamente al coche 2” en la curva 11 del Jeddah Corniche Circuit.

“El coche 2 tuvo que hacer una acción evasiva saliendo de la pista para evitar una colisión. Si no lo hubiera hecho, se habría producido un grave accidente a alta velocidad. Habiendo escuchado la radio del equipo, estaba claro para nosotros que el equipo del coche 44 no advirtió a su piloto del hecho de que el coche 2 estaba llegando en vuelta rápida”, detalló el escrito que fundamentó la sanción contra Lewis Hamilton.

Aviso para Hamilton y multa de 15k Euros a Mercedes por bloquear a Sargeant.

