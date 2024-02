Expiloto de la F1 apuesta por Hamilton tras su fichaje en Ferrari: lo situó a nivel de Schumacher

Gerhard Berger, expiloto de la Fórmula 1, tiene todas las fichas puestas en Lewis Hamilton y su llegada a Ferrari en 2025, tanto así, que lo puso a la altura de Michael Schumacher.

Y es que con ambos heptacampeones, el austriaco admitió que sus expectativas en el británico son más que altas y de hecho, que el bombazo de su salida de Mercedes para llegar a la escudería italiana, “lo esperaba antes”.

“Estaba claro que Lewis podía recalar en cualquier momento en Ferrari, es una situación en la que todos ganan. La Scuderia necesita abrir una nueva etapa y Hamilton es uno de los mejores pilotos de la historia, además de una figura excepcional en cuanto a relevancia social“, declaró Berger a La Gazzetta dello Sport.

“Lewis sabe que ganar un Campeonato del Mundo con Ferrari tendría un valor especial para su carrera, porque es el sueño de todo piloto y le haría aún más famoso“, agregó el expiloto y ganador de 10 grandes premios de Fórmula 1.

Por otra parte, para el austriaco no es un tema la edad de Lewis Hamilton (40 años), sino, su aporte en base a su experiencia.

“Ha salido victorioso en más de cien carreras (103 en concreto), está acostumbrado a ganar, Ferrari puede abrir un ciclo exitoso como lo hizo con Michael Schumacher“, recalcó Gerhard Berger.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024