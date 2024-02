Impactante: revelan vista de Elfyn Evans sobre la nieve en la gélida fecha del WRC en Suecia

En la segunda fecha del Mundial de Rally, el escenario para la competencia es Suecia, país escandinavo que se está enfrentando a un duro invierno en el norte de Europa.

De hecho, los reconocidos pilotos de esta categoría motor están luchando contra la velocidad, pero también contra los basta cantidad de milimetros de nieve que han caído en la ciudad de Umea en la provincia de Västerbotten.

En este día sábado, las temperaturas se encuentran en los -5° celsius, provocando que los neumáticos, autos y propios pilotos deban adecuarse a una pista que ha estado presente en el Mundial de Rally desde 1950.

De hecho, un video del piloto de Toyota, Elfyn Evans y su navegante, Scott Martin, dan cuentas de los problemas que deben enfrentar en la pista, en un tramo donde estuvieron a punto de volcarse por la nieve que se encuentra en gran cantidad al borde del circuito.

Las imágenes muestran como el conductor británico logra sortear una serie de ‘impactos’ con el borde de la pista, para luego continuar con el sendero y evitar lo que pudo ser un accidente para él y su copiloto.

Las cosas no cambiarán mucho por lo que resta de la competencia en suelo sueco, en una fecha donde el primer día fue para el finlandés Esapekka Lappi, quien por ahora va liderando la segunda fecha del Mundial de Rally.

This could have ended very different for @ElfynEvans & @scottmartinat 🤯 pic.twitter.com/fe1HfADf6S

— World Rally Championship (@OfficialWRC) February 16, 2024