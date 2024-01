La confesión que asusta a Mercedes y la F1: Lewis Hamilton revela que planea tomarse "un año sabático"

Lewis Hamilton, uno de los pilotos más ganadores de la Fórmula 1, reveló que analiza la opción de un año sabático para después seguir en la Fórmula 1, decisión que asusta a Mercedes y a toda la mejor categoría del mundo motor en el planeta.

Lewis Hamilton es considerado por muchos como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos en la Fórmula 1 y su palmarés es fiel muestra de eso, luego de alzarse como heptacampeón del ‘Gran Circo’, misma marca de Michael Schumacher.

Su paso por McLaren, donde fue campeón en 2007 y subcampeón en 2008 y en Mercedes donde fue el mejor de la temporada en 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020, lo posicionaron como uno de los más legendarios de todos los tiempo, a pesar de que en la actualidad no alcanza a ingresar al podio de las últimas temporadas.

Actualmente posee 39 años, lo que lo hace ser uno de los más experimentados y veteranos de la actual temporada junto al experimentado piloto de Aston Martín, Fernando Alonso que posee 42.

Sin embargo, unas declaraciones brindadas por el propio Hamilton al área de comunicaciones de la Fórmula 1, asustó a su escudería y la mejor categoría del deporte motor, luego de que el británico revelara que analiza tomarse un “año sabático”.

En sus palabras, Lewis detalló que “nunca he dicho que un octavo título sería el punto final, pero no sé qué viene después de la Fórmula 1. No necesariamente siento que quisiera seguir activo en la Fórmula 1, pero nunca digo nunca”.

“No puedo imaginarme dejar de conducir y seguir en algún lugar del box. Simplemente estaría pensando: ‘Podría haber seguido así un año más’. Así que probablemente sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver”, sentenció.

Posteriormente usó de ejemplo al actual piloto de Aston Martín y a la leyenda de Ferrari para explicar su pensamiento al declarar que “ahora es algo que se ve más a menudo entre los conductores jubilados. Fernando volvió, Michael Schumacher también”.

“Probablemente, sería mejor tomarme un año sabático y luego ver si quiero volver… También lo he visto con atletas de otros deportes y he hablado con algunos al respecto. Me dijeron: ‘Si pierdes algo que has hecho toda tu vida, de repente esta desaparece’. Me imagino que es un agujero increíble en el que caer”, finalizó.