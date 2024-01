Madrid albergará el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir de 2026, en un circuito semi-urbano en el entorno de IFEMA, según se anunció este martes en un acto al que asistieron el italiano Stefano Domenicali, presidente y CEO del ‘Gran Circo’.

La nueva pista –con sectores urbanos y otros que no lo serán-, sujeta aún a la homologación de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), tendrá una longitud de casi cinco kilómetros y medio (5.470 metros) y 20 curvas. Y el tiempo estimado de vuelta, en calificación, será aproximadamente de un minuto y 32 segundos.

Por su parte, el recinto que albergará a partir de 2026 el Gran Premio de España en Madrid incorporará un edificio ‘premium’ donde se ubicará el paddock, con una nueva torre de dirección de carrera, espacio para oficinas, una zona VIP y diferentes áreas de recreo.

En principio, se prevé una capacidad inicial de unos 110.000 espectadores al día, para un evento que pretende ser inclusivo y llegar a aficionados de cualquier franja de poder adquisitivo.

El circuito de IFEMA, situado a unos cinco minutos del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, se convertirá en una de las carreras más accesibles del calendario, ya que calculan que “un 90 por ciento” de los aficionados podrán acceder al recinto en transporte público, especialmente en metro o en autobús.

Cabe recordar que hasta la fecha, Madrid había albergado en nueve ocasiones, como Gran Premio de España, una carrera del Mundial de Fórmula Uno, todas ellas en el circuito del Jarama: la primera en 1968, con triunfo del inglés Graham Hill; y la última en 1981, cuando se impuso el canadiense Gilles Villeneuve.

