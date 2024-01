"Chaleco" López cede terreno y sale del podio de los Challenger en la penúltima etapa del Dakar

El piloto chileno Francisco “Chaleco” López y su nevagente Juan Pablo Latrach tuvieron una mala jornada en el Rally Dakar 2024, que los dejó fuera del podio en la categoría Challenger (buggies).

El nacional completó los 420 kilómetros de especial cronometrada en 5 horas, 47 minutos y 03 segundos, llegando en el octavo puesto a casi 28 minutos del vencedor del día.

El ganador de la undécima y penúltima jornada fue el argentino Nicolás Cavigliasso, con un crono de 05H 19′ 13”. Segundo fue el brasileño Marcelo Tiglia (05H 25′ 31”), mientras que el podio lo completó el saudí Saleh Alsaif (05H 28′ 41”).

Con estos resultados, “Chaleco” López bajó al cuarto puesto en la clasificación general, registrando un total de 53 horas, 02 minutos y 41 segundos.

El chileno fue desplazado por el lituano Rokas Baciuska (52H 59′ 01”), quien hoy fue quinto.

La categoría Challenger sigue siendo liderada por el estadounidense Mitchell Guthrie (51H 38′ 06”), escoltado por la española Cristina Gutiérrez (52H 03′ 13”).

López tendrá su última chance de descontar al menos 3:40 minutos y subirse al podio este viernes, con el último tramo del Rally Dakar en Yanbu (328 kilómetros con 175 de especial cronometrada).

🏁 Stage 1️⃣1️⃣ – Challenger 🛠

Provisional top 3:

🥇 Nicolás Cavigliasso

🥈 Marcelo Gastaldi

🥉 Saleh Alsaif

Cavigliasso earns his second #Dakar2024 stage victory after his previous win on Stage 9.

Full results & standings here 👉https://t.co/fYY9fDnZmo

— DAKAR RALLY (@dakar) January 18, 2024