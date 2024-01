Chaleco López remató segundo en durísima etapa del Dakar: acortó distancias y sigue en el podio

Francisco “Chaleco” López y Juan Pablo Latrach siguen a las expectativas y esperando el momento preciso para cambiar el bronce por la plata o por el oro en el Rally Dakar 2024.

En la Etapa 9 fueron segundos y se mantuvieron terceros en la clasificación general de la categoría Challenger, cuando restan tres días para el final de la competencia en Arabia Saudita.

El líder de la serie, el estadounidense Mitchell Guthrie, condujo sin preocupaciones, pues con una ventaja de 28 minutos y 35 segundos sobre la española Cristina Gutiérrez, pudo observar con tranquilidad al argentino Nicolás Cavigliasso, quien se adjudicó el tramo, sumándose al club de los ganadores de etapas, donde ‘Chaleco’ lo escoltó a 07’50”.

Con este resultado, Guthrie continúa en punta de los Challenger del Dakar con 42 horas 09 minutos 25 segundos, seguido de Gutiérrez a 28’35” y de López Contardo a 36’48”.

“Fue una etapa que la disfrutamos bastante, con muchas dunas al principio y piedras al final. Sí fue complicada la navegación. En los 417 kilómetros fuimos segundos y seguimos tercero en la general. Aún tenemos tres días muy complicados”, declaró Chaleco López.

“Esperemos que los otros cometan errores, ya que nosotros hemos sido constantes en una categoría muy pareja. Lo importante es que seguimos en carrera y lo hemos pasado bien con Juan Pablo”, añadió el experimentado piloto chileno.

La etapa de este miércoles 17 de enero será a lo largo de un bucle, que obliga a hacer slalom entre las monumentales rocas de la región de Al Ula. Serán 609 kilómetros en total, con 371 de Especial cronometrada.

🏁 Stage 9️⃣ – Challenger 🛠

Provisional top 3:

🥇 Nicolás Cavigliasso

🥈 Chaleco López

🥉 Rokas Baciuska

Cavigliasso win the special in the Challenger class. He already boasts 12 stage successes in the Quads category.

Full results & standings 👉https://t.co/fYY9fDnZmo… pic.twitter.com/KrS9Lt9QDf

— DAKAR RALLY (@dakar) January 16, 2024