Podio con sangre latina: ’Nacho’ Cornejo y Pablo Quintanilla en el TOP 3 de la segunda etapa del Dakar

El chileno José Ignacio Cornejo se exhibió sobre las dunas de Arabia Saudita en la segunda etapa del Dakar 2024, en la que el segundo puesto del argentino Luciano Benavides y el tercero de Pablo Quintanilla firmaron un podio con firma latinoamericana, aunque los sudamericanos no pudieron arrebatar el liderato del botsuano Ross Branch, primero en la general.

El inicio de la jornada estuvo marcada por la retirada del salmantino Lorenzo Santolino, que abandonó cuando apenas llevaba 15 kilómetros de especial debido a un problema mecánico, por lo que el castellonense Joan Barreda se queda como gran referente español en motos, un hecho que afianzó al quedar octavo a sólo nueve minutos de Cornejo.

El chileno lideró la etapa con un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 41 segundos, lo que le permitió ganar con contundencia sobre el argentino Benavides, que quedó a más de seis minutos de Cornejo, que reinó sobre el terreno seco y árido de esta segunda etapa del Dakar 2024.

No obstante, a pesar de los doce minutos que le sacó a Branch, Cornejo no pudo liderar la general, en manos del botsuano con 2 minutos y 55 segundos sobre el ganador de esta etapa, que cubrió un recorrido de 651 kilómetros, 463 de ellos de especial, entre Al Hanakiyah y Al Duwadimi que se adentró en Arabia Saudita.

Desde el inicio, tanto Cornejo, como el pequeño Benavides y Quintanilla parecieron cogerle el ritmo a la etapa. Los dos últimos lideraban los primeros tramos mientras que el chileno se iba acercando conforme iba pasando la etapa.

El francés Adrien van Beveren y el estadounidense Ricky Brabec parecían constituir las grandes amenazas de los sudamericanos, pero sin embargo se fueron desinflando con el paso de los minutos, aunque Brabec mejoró hasta acabar cuarto.

Pero los chilenos se mantenían firmes. Querían aprovecharse del mal inicio de Branch, que al kilómetro cien ya perdía doce minutos respecto al grupo de los mejores. No obstante, desde el km 96, en el que perdía 12 minutos y 11 segundos, y final de carrera, sólo perdió siete segundos, pues finalizó a 12 minutos y 18 segundos del líder, lo que le sirvió para mantener el liderato.

Aunque Benavides lo intentó, desde aproximadamente mitad de carrera Cornejo subió una marcha más, hasta acabar seis minutos por delante del argentino y garantizarse la primera plaza de la segunda etapa.

Por su parte, con esta segunda posición, el menor de los Benavides se queda sexto en la general, a 17 minutos y medio del líder, tras recuperar algo de tiempo después de su mala etapa de este sábado, en la que se quejó de una jornada “de tanta piedra que parecía un trial”.

Mientras, Quintanilla afianza la cuarta posición, a 15 minutos de Branch, y tiene por delante a Brabec y a Cornejo, que con su triunfo busca acechar el liderato de la general.

