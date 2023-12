"Quiero ganar el título": Un dominante Alberto Heller dejó clara su ambición en Rally Mobil

En diálogo con BBCL, 'Beto' afirmó que irá por todo y a pesar de la presión, tiene su confianza a tope para lograr hacerse con una nueva corona del RallyMobil en la edición 2023.

En la jornada sabatina de la última fecha del COPEC RallyMobil en Osorno, la pelea por el título de la RC2 está de infarto y bien lo sabe Alberto Heller.

El piloto del Team Joker Rally no dejó nada al azar en su participación en la primera jornada, donde ganó seis de las siete pruebas especiales en la competencia que se disputa en la Región de Los Lagos.

“Fue un tremendo día para nosotros, me la salí a jugar todas con Lucho (Luis Allende). Desde la primera curva, no nos guardamos nada porque el objetivo para este fin de semana lo dejé súper claro desde que hicimos los marcajes de ruta, era ganar absolutamente todo desde el shakedown hasta el power stage“, detalló Heller en diálogo con BBCL.

“Tengo un bolsillo bueno para la carrera, pero no me puedo dormir mucho porque todavía me queda el desafío de ganar la etapa de mañana y el power… y así lograr el tan ansiado campeonato“, destacó el rallysta respecto a su suma de puntos (112) en la presente jornada.

Eso sí, la presión siempre está, sobre todo, con un Jorge Martínez que viene siguiendo la huella e incluso, igualándolo en unidades antes del día final.

“Debo tomarme eso con la mayor calma posible y primero, aceptar el gran rival con el que uno está compitiendo como Jorge, que no perdona. Al momento que uno le da una chance, no sé cómo lo hace y logra volver a estar arriba… El claro ejemplo es la especial número 3 (Quemeumo) y la carrera está prácticamente empatada, así que mañana iré con la misma lógica de salir buscando un poquito más siempre, porque tengo muy claro que no va a dar espacio para nada“, apuntó.

Consultado sobre como manejar la tensión y mantener el nivel en un contexto donde tres pilotos luchan por un título, Alberto Heller señaló que “es parte de la adrenalina”.

“Hago rally porque lo disfruto, lo que lo paso bien y me gusta. Soy competitivo, yo cuando hago algo me gusta ser siempre el mejor y estoy compitiendo para eso, si no, estaría en mi casa viendo una película, Estoy acá y acepto todas las condiciones, quiero ganar el campeonato y obviamente que eso conlleva a tener una gran presión pero después de ocho años, uno va aprendiendo cómo llevar las situaciones”, sentenció.