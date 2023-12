Campeonato Mundial Extreme E: Equipo Rosberg X Racing ganó su segundo título planetario en Antofagasta

El equipo del alemán Nico Rosberg, excampeón de la Fórmula 1, se consagró campeón este domingo del campeonato mundial de vehículos eléctricos todoterreno Extreme-E tras finalizar la última ronda, disputada en la región de Antofagasta, en el norte de Chile.

El equipo Rosberg X Racing (RXR) terminó líder de la clasificación con 182 puntos para conseguir su segundo título en la tercera temporada de esta categoría, que cerró con el Antofagasta Minerals Copper X Prix en el que se disputaron la novena y décima ronda.

En el segundo lugar del campeonato finalizó Acciona Sainz XE Team (ASXE) con 171 unidades, y tercero Veloce Racing con 155 luego de ganar la carrera final.

Los pilotos Johan Kristoffersson y Mikaela Åhlin-Kottulinksy de RXR habían llegado a Chile a tres puntos de los líderes ASXE en la tabla general y lograron desbancarlos con una victoria en la jornada del sábado para tomar una ventaja de seis unidades.

Un primer lugar que afianzaron en la décima ronda, que culminaron segundos, mientras que el equipo de Carlos Sainz padre, comandado por Laia Sanz y Mattias Ekström, no pudieron puntuar debido a un vuelco.

Fue una definición intensa luego de que en la jornada matutina el equipo ASXE redujera la distancia a cinco puntos, lo que acrecentó la expectativa de un cierre fotográfico que al final fue dramático.

El sueco Kristoffersson de RXR sería el primero en volcar pero logró volver a la pista para el cambio de coche, fue entonces cuando tras el abandono del equipo NEOM McLaren Extreme E Team el duelo entre Sanz y Åhlin-Kottulinksy reparó en la salida de la pista de la española.

El contratiempo de ASXE, más algunos problemas que presentó X44 Vida Carbon Racing, le permitieron a Rosberg X Racing finalizar segundo, que junto con la tercera victoria de la temporada del sábado le dio los once puntos de ventaja para coronarse.

