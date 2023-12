Tras el final de la temporada: estas son las escuderías más exitosas en la historia de la Fórmula 1

El anuncio del calendario 2024 de la Fórmula 1 trae consigo el regreso de una nueva temporada de competencias (la número 75 del mundial), pero esta vez la más larga de la historia, con 24 carreras programadas entre marzo y diciembre, comenzando con el tradicional circuito de Bahréin.

Será una nueva oportunidad para que los equipos disputen el campeonato de pilotos (que este año nuevamente lo lideró Max Verstappen) y el de Constructores, que también se lo adjudicó Red Bull Racing con 860 unidades, consiguiendo además por primera vez en la historia el 1-2 para la escudería austriaca en la tabla general de pilotos, de la mano de Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.

Ad portas de fin de año, es buen momento para hacer balances y conocer cómo quedan los números luego de otro periodo concluido. En esta ocasión, repasamos cuáles han sido las cinco escuderías más exitosas de la F1 a través de la historia.

El viaje inicia con la escudería austriaca que, este año, se consagró ganadora indiscutida de la temporada del pináculo del automovilismo, siendo además éste su segundo título mundial consecutivo.

Fundada en 2005, los primeros pilotos de Red Bull fueron David Coulthard y Christian Klien, quienes finalizaron su primer año en el séptimo puesto entre los constructores con 34 puntos. Tras 18 años, Red Bull ha cosechado 53 victorias, 30 poles y 96 podios.

En el caso puntual de este año, el equipo con sede en Milton Keynes pone fin a un exitoso 2023 con estos impresionantes números: 21 victorias, 14 pole position, 30 podios, 11 vueltas más rápidas y 860 puntos.

Desde su fundación, Red Bull ha logrado seis campeonatos de constructores: en 2010, 2011, 2012 y 2013 de la mano de Sebastian Vettel y Mark Webber y en 2022 y 2023 con Max Verstappen y Sergio ‘Checo’ Pérez.

La escudería ha dejado además su huella en la historia con su actual piloto principal, Max Verstappen, quien ha marcado varios hitos a través de su carrera: el piloto más joven en debutar en un GP, el ganador más joven de un GP, el más joven en una vuelta rápida, el más joven en lograr un podio, entre otros.

Un clásico de la historia de la F1 es la escudería italiana fundada en 1947 por Enzo Ferrari con base en Maranello. Ferrari hizo su debut en el Gran Premio de Mónaco de 1950 y hoy, tras 1062 carreras disputadas, el equipo de “Il Cavallino Rampante” ha sido uno de los más exitosos.

Si bien desde el 2008 no logra ganar un campeonato mundial, lo hizo en numerosas ocasiones (1952, 1953, 1956, 1958, 1961, 1964, 1975, 1977, 1979) y también en periodos consecutivos, como el de 2000 al 2004, recordado como su época de gloria.

No obstante, uno de los aspectos más importantes de Ferrari, es que bajo su alero estuvieron importantísimos pilotos de talla mundial, como Niki Lauda, Juan Manuel Fangio y Michael Schumacher.

Este último es además uno de los pilotos más laureados e icónicos de la competencia, quien ha ganado en siete ocasiones el Campeonato Mundial (dos con Benetton y cinco con Ferrari) y uno de los pilotos que ha ganado más campeonatos consecutivos (2000 a 2004).

Fundado en 1963, el equipo debutó por primera vez en el Gran Premio de Mónaco de 1966, pero sus primeros títulos se demoraron ocho años en llegar. Hoy, 60 años después desde sus inicios, la escudería con sede en Woking, Reino Unido, ostenta entre su palmarés ocho campeonatos de constructores y 12 de pilotos.

La época de oro de McLaren fue entre 1988 y 1991, cuando ganó cuatro títulos consecutivos de constructores, la primera vez que se lograba tal hecho en la categoría.

Si bien desde 1998 no ha ganado un campeonato del mundo y desde el 2008 uno de pilotos, McLaren ha sido un semillero de nuevos talentos, presentando a grandes pilotos como el brasilero Ayrton Senna y el británico Lewis Hamilton, que hoy es protagonista de la próxima escudería: Mercedes.

