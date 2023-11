Checo ’estalla’ contra comisionados por sanción que lo sacó del podio: "No están al nivel de la F1"

Sergio 'Checo' Pérez vio como fue desplazado desde la segunda posición en el GP de Abu Dabi hasta el cuarto puesto por una dura sanción impuesta por la F1 tras finalizar el último evento de la temporada.

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) aseguró este domingo que la sanción de cinco segundos aplicada por los comisarios en su adelantamiento al británico Lando Norris (McLaren) en el Gran Premio de Abu Dabi le parece “dura”.

En sus palabras demostró su molestia al detallar que “me parece increíble, la verdad es que hay algunos incidentes que han sido bastante peores en la temporada y no ha pasado nada, este tipo de incidentes pasan uno por carrera y no pasa nada y me tiré con todo cuando venía en la frenada”.

“Empecé a bloquear en la parte de atrás, estaba a la par con él y era mi curva, pero creo que Lando no me vio que estaba controlado la parte de atrás, pero en general es una forma, mantuvo la posición Norris, no tuvimos nada y no están a nivel de Fórmula 1, la verdad”, indicó.

Preguntado por qué espera del próximo curso, una vez finalizada la temporada en Abu Dabi, pidió simplemente “que sea un buen año”.

Lo cierto es que tras la sanción de 5 segundos impuesta por los comisionados, el mexicano perdió la segunda plaza y se quedó con el cuarto lugar en el circuito Yas Marina, algo que no impidió que ‘Checo’ se consagrara como el subcampeón de la temporada con 285 puntos, segundo detrás de Max Verstappen que se coronó como tricampeón con 575 unidades.

💥 Checo Pérez: "La sanción es dura porque los comisarios no saben lo que pasa dentro del coche. Era un incidente de carrera".#F1 #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/wgezjMMag0 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) November 26, 2023