Verstappen se queda con la ’Pole’ y saldrá primero en GP de Abu Dabi: Leclerc y Piastri son escoltas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se llevó este sábado la ‘pole position’ en el Gran Premio de Abu Dabi, la número duodécima de su espectacular 2023, un año en el que empezó saliendo primero en el de Baréin y lo terminará saliendo de esa misma posición en el último de la campaña.

El español Fernando Alonso (Aston Martin), por su parte, saldrá este domingo séptimo y el mexicano ‘Checo’ Pérez noveno.

El británico George Russell (Mercedes) será cuarto, el británico Lando Norris (McLaren) quinto y el japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), sexto.

‘Mad Max’, flamante tricampeón del mundo, lideró las tres tandas de la sesión clasificación, en la que el neerlandés se mostró tan dominador de la Fórmula 1 como lo hizo durante todo 2023, en el que venció en 18 de las 21 carreras de la temporada.

Verstappen, con un tiempo de un minuto, 23 segundos y 445 milésimas, quedó 139 milésimas por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, que superó al australiano Oscar Piastri (McLaren), que saldrá tercero.

