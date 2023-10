"Buscamos pilotos TOP" : escuderia de Fórmula 1 desea dar el golpe al mercado y fichar a ’Checo’ Pérez

Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un domingo para el olvido en sus tierras, luego de abandonar tras un accidente en la primera curva el GP de México, con gran parte de los aficionados esperando ver la actuación del ‘tapatío’ en suelo azteca.

Esto, sumado a las grandes críticas por la diferencia abismal que existe entre él y su compañero de equipo, el actual tricampeón de la Fórmula 1, Max Verstappen, quien se coronó como el mejor ante una ola de abucheos en México, han hecho que ya se hable de una posible salida del norteamericano del equipo Red Bull.

Acompañado de esto, hace tan solo unas horas un elenco no escondió su gusto por ‘Checo’ y fueron claros al afirmar que están en busca de pilotos TOP, grupo en donde ingresa el mexicano.

Quien puso sus ojos en Sergio fue Alessandro Alunni Bravi, director de Alfa Romeo, quien en conversación con los micrófonos en el Autódromo Hermanos Rodríguez, circuito donde se compitió el GP de México y lanzó una ‘bomba’ que puede comenzar a perfilar el futuro de ‘Checo’.

En sus palabras, sentenció que el mexicano “es uno de los pilotos top y nosotros estamos buscando pilotos top para el futuro. Checo es uno de ellos, es posible y es una opción, pero eso no implica que mañana quiero tener un titular que diga que Checo Pérez estará en Alfa Romeo o Audi”.

“Es un piloto fuerte, un piloto de élite, pero estamos viendo todas las opciones posibles y no excluimos a nadie”, indicó.

Lo cierto es que Sergio Pérez (240) aún tiene 20 puntos de ventaja en la tabla general, pero está siendo perseguido de cerca por Lewis Hamilton, quien tiene 220 unidades, por lo que los último 3 Gran Premios (Brasil, Estados Unidos y Abu Dabi) serán muy importantes para quedarse con el subcampeonato en una temporada en donde lidera a placer Verstappen con 491 puntos.

