McLaren rompe récord con la parada en boxes más rápida en la historia de la Fórmula 1

No solo el triunfo de Max Verstappen dejó el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, ya que el equipo McLaren rompió un récord histórico que tuvo al británico Lando Norris como protagonista.

Y es que el cuando el inglés paró en boxes en la vuelta 27, los mecánicos de la escudería ‘papaya’ realizaron la detención más breve en toda la F1.

1,80 segundos tardaron en el equipo británico en reemplazar las cuatro llantas del monoplaza #4, lo que superó el registro que ostentaba Red Bull desde 2019.

La escudería austriaca, en el GP de Brasil de ese año, demoró 1,82 segundos en una parada en boxes del neerlandés Max Verstappen.

“¡El domingo, McLaren produjo la parada en boxes más rápida de TODOS LOS TIEMPOS! ¡Una ridícula parada de 1,80 segundos para Lando Norris”, destacó la Fórmula 1 en redes sociales.

On Sunday, @McLarenF1 produced the fastest pit stop of ALL TIME! 😱

A ridiculous 1.80s stop for @LandoNorris earns them the @DHL_Motorsports Fastest Pit Stop in Qatar!

2023 leaderboard 👉https://t.co/F2dWiQGk6K#QatarGP #F1 #MomentsThatDeliver pic.twitter.com/AUKUv8VjIs

— Formula 1 (@F1) October 9, 2023