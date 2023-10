’Mad Max’ busca celebrar en Qatar: ¿Qué necesita Verstappen para coronarse tricampeón de la Fórmula 1?

Restan solo días para que se corra la carrera principal del Gran Premio de Qatar, décimo octava fecha del Campeonato Mundial de Fórmula 1 y que esta vez visitará Medio Oriente.

Y es que el circuito internacional Losail ya está preparado para ver a la mejor competición de motor correr por las desértica ciudad de Lusail a kilómetros de la capital Doha.

Un novedoso e inusual circuito que puede ser el escenario para la consagración del nuevo campeón de la F1.

Resulta de que Max Verstappen ha encabezado una temporada en sueño para él y Red Bull, en donde ha conquistado 13 GP de 16 posibles hasta ahora y donde solo no ingresó en el podio en Singapur, donde finalizó en la quinta posición.

Una campaña memorable en donde puede sellar su anhelado tricampeonato con la escudería de la bebida energética.

En los números, el neerlandés tiene actualmente 400 unidades, mientras que su máximo perseguidor, su compañero de equipos, Sergio ‘Checo’ Pérez solo registra 223.

De esta forma, ‘Mad Max’ solo necesita llegar en la sexta ubicación en Qatar para quedarse con el trofeo y la corona de la F1 por tercera vez de manera consecutiva a sus 26 años.

Cabe destacar que restan solo minutos para que todos los pilotos de la competición estrenen sus autos en los libres de la competición en Qatar, abriendo así la nueva jornada de la Fórmula 1 en Medio Oriente.

Constructors Champions of the world!!! 🏆

What an unbelievable season we’re having 🙌 I couldn’t be more proud to be part of this @redbullracing 🙌 Everyone working on the track and back in the factory, thank you so much. What a rocket ship 🚀

It’s amazing to achieve this… pic.twitter.com/c1MHnjukCr

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) September 24, 2023