La mala suerte del copiloto Gilsoul en Chile: dos participaciones, dos abandonos... ¡Con dos equipos!

La suerte en suelo nacional no parece acompañar al brillante navegante Nicolas Gilsoul, quien actualmente es copiloto del accidentado Pierre-Louis Loubet, conductor que tuvo impactante choque en el segundo día de competencia en el Rally Chile BioBío.

En su primera visita a los senderos forestales del sur del país, Gilsoul fue acompañante del belga Thierry Neuville, piloto que sufrió un grave accidente con su Hyundai en la edición del 2019, primera incursión del Campeonato Mundial de Rally en Chile.

Sin embargo, ahora en 2023 volvió a tener problemas con las rutas que presenta nuestro país y sufrió un violento accidente en compañía de un nuevo piloto, el francés Loubet, con quien representa en esta ocasión a M-Sport de Ford.

El volcamiento de Loubet y Gilsoul se registró en la segunda jornada del Rally Chile BioBío, donde el vehículo salió por los aires en el kilómetro 14 de la competición.

El registro fue impactante y aunque no tuvieron mayores inconvenientes, el vehículo quedó desecho debieron abandonar etapa especial 3 que se disputó en Rio Claro.

Retirement for @PL_Loubet & @nicolasgilsoul on SS3 – crew okay ✅ pic.twitter.com/fQNwQ0cyVS

— World Rally Championship (@OfficialWRC) September 29, 2023