Otro afectado más en WRC Chile: francés Pierre Louis-Loubet sufrió accidente y abandonó en Río Claro

Era un comienzo prometedor. El piloto francés de M-Sport, Pierre Louis-Loubet, estaba firmando su mejor comienzo en la tercera etapa de día viernes del WRC Rally Chile Biobío 2023 que se desarrolló en Río Claro.

En la localidad sureña, el francés registró su tercer mejor tiempo e incluso, llegó a estar por delante de su compatriota Thierry Neuville.

A pesar de ello, tras rematar en el cuarto puesto de la dos primeras generales en Pulperia 1 y Rere 1, el piloto de M-Sport y su navegante Nicolas Gilsoul se convirtieron en otros afectado del Mundial de Rally.

Y es que el piloto perdió el control de su vehículo en el km 14,9 del tramo y a gran velocidad, volcó su Puma Hybrid Rally1 y forzó su lamentable abandonó la pista, a la espera de confirmarse si seguirá compitiendo -o no- en las pruebas de la tarde.

Retirement for @PL_Loubet & @nicolasgilsoul on SS3 – crew okay ✅ pic.twitter.com/fQNwQ0cyVS

— World Rally Championship (@OfficialWRC) September 29, 2023