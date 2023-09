Con el coche a 2 ruedas: la espectacular maniobra de Oliver Solberg que maravilló en el WRC Chile

El piloto sueco Oliver Solberg protagonizó una de las maniobras más llamativas en la serie de especiales de este viernes por el WRC Chile 2023, prueba que se desarrolla en la Región del Biobío.

El coche Škoda Fabia RS Rally2, con el número 22, tomó en velocidad una recta y a la hora de alcanzar una curva hacia la derecha lo hizo en dos ruedas para regocijo de los espectadores presentes en la ruta.

“¡Esto estuvo cerca!¡Un problema con el coche hizo que el SS2 (segunda especial) fuera bastante impredecible!“, se menciona en la cuenta del piloto en Instagram.

Solberg se ubica temporalmente en el noveno lugar de la clasificación general del evento tuerca en suelo nacional, a un minuto y 34 segundos del líder: el finlandés Teemu Suninen.

“Es una curva de aprendizaje experimentar estos caminos en este increíble país por primera vez. Mantengamos el ritmo: es un rally largo y puede pasar cualquier cosa”, escribió hoy el escandinavo en redes.

Morning Loop ✅ Service ✅ Ready for the second loop ✅

It was an eventful morning of stages. It's a learning curve to experience these roads in this incredible country for the first time. Let's maintain the speed – It's a long rally and anything can happen 🤘🇨🇱 pic.twitter.com/GQfeoZEmAY

— Oliver Solberg 🍩 (@OliverSolberg01) September 29, 2023