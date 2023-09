"Un desastre": la desazón de Verstappen y ’Checo’ Pérez tras pésima jornada en la qualy de Singapur

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se mostró contrariado por su undécima posición en la clasificación del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 y sin grandes esperanzas de cara a la carrera de un domingo que no cree que vaya a ser “un gran día”.

“No creo que mañana sea un gran día. Me sentí un poco más feliz en los Libres 2, después hicimos cambios, el coche tocaba mucho el suelo, deslizaba la trasera… ha sido muy complicado de pilotar”, dijo en DAZN.

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, aseguró que no saben qué ha fallado en sus monoplazas -el otro piloto, el mexicano Sergio Pérez, acabó 13º- tras quedarse ambos fuera de la Q3 por primera vez desde el Gran Premio de Rusia de 2018.

“Ha sido una temporada increíble para nosotros. Ahora tenemos muchas preguntas que responder porque hay algo que no funciona. Los puntos son mañana e iremos duro a por ellos, pero desde esa posición va a ser difícil”, declaró.

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez valoró su clasificación, decimotercero en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, como “un desastre” y achacó su trompo a “un desfase importante en el turbo” que le hizo perder el control del monoplaza.

“En mi ultimo intento tuve un desfase importante en turbo y perdí el coche, fue un desastre y creo que pudimos haber entrado en la Q3. Cuando aceleramos tenemos algunos saltos en la aceleración que nos hace perder tracción”, explicó en FOX Sport.

“No encontrábamos el agarre, intentamos todo con los neumáticos, pero en el primer sector deslizamos bastante y de la Q1 a la Q2 las cosas empeoraron. Por ahora no sé lo que pasó”, amplió.

Un Sergio Pérez que no tiene mucha confianza en poder remontar posiciones en la carrera del domingo.

“Muy difícil aquí hacer algo. Tenemos que esperar el coche de seguridad u otros factores, porque adelantar va a ser muy complicado. Sabíamos que la calificación sería importante y no pudimos hacer nada”, dijo.

So far, it's a difficult weekend here in Singapore, resulting in a disappointing Qualifying. We go again tomorrow 👊 #KeepPushing pic.twitter.com/bM5WNHRyb4

Very difficult day for the whole team, but the points are awarded tomorrow and we’ll do our best to turn the things around.

Día muy difícil para todo el equipo, pero los puntos se dan mañana y haremos nuestro mejor esfuerzo para revertir la situación.#SP11 pic.twitter.com/vIQsxUy2z9

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 16, 2023