Sorpresa en el GP de Singapur: Red Bull sufre con Verstappen y Sergio ’Checo’ Pérez fuera de la Q3

Los dos pilotos de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, cayeron eliminados en la segunda fase de la clasificación (Q2) del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1.

Ambos confirmaron en la clasificación las malas sensaciones que arrastra desde los entrenamientos libres un equipo que ha sido el claro dominador del campeonato, ya que ha ganado todas -14- las carreras de la presente temporada.

Verstappen, vencedor en las diez últimas, la mejor racha de la historia de la F1, cerró la clasificación en undécimo lugar a solo siete milésimas de pasar el corte. Quien lo sacó de la lucha fue el joven piloto de Alpha Tauri, Liam Lawson, quien se quedó con la última ubicación para seguir en competencia en la Q3.

Por su parte, Sergio ‘Checo’ Pérez, también quedó fuera luego de realizar un semitrompo en la primera curva de su vuelta rápida, finalizó en el decimotercer puesto.

Por otra parte, Pierre Gasly de Alpine, Alexander Albon de Williams y Yuki Tsunoda de Alpha Tauri, también quedaron fuera de la Q3.

Cabe destacar que Red Bull no estaba fuera de una Q3 hace más de 8 años, siendo uno de los peores fin de semanas en casi 1 década para la potente escudería de la F1.

Verstappen P11. Perez P13.

BOTH Red Bulls out in Q2 😱#SingaporeGP #F1

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023