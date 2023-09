La pole para Ferrari: Carlos Sainz manda en sorpresiva qualy del GP de Singapur de Fórmula 1

El piloto español Carlos Sainz se quedó en la presente jornada con la pole position para el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, a disputarse este domingo en la pista callejera de Marina Bay.

El hombre de Ferrari registró el mejor tiempo en una sorpresiva clasificación para la decimoquinta prueba del Mundial, que dejó a los Red Bull de Max Verstappen y ‘Checo’ Pérez fuera en la Q2.

Sainz paró los relojes en 1:30.984 y fue seguido por el Mercedes del británico George Russell, a 0.072 milésimas del madrileño.

En la tercera posición terminó el Ferrari de Charles Leclerc, a 0.079 de su compañero de equipo.

CARLOS SAINZ TAKES BACK-TO-BACK POLES!@Carlossainz55 lights up the streets of Marina Bay to take his second pole in a row for @ScuderiaFerrari!#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FxNCb2uTSc

— Formula 1 (@F1) September 16, 2023