’Mad Max’ histórico: la brillante marca que registró Max Verstappen con su victoria en el GP de Italia

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), brillante piloto y actual líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, alcanzó un histórico récord en el mejor deporte de motor del planeta, luego de registrar una contundente supremacía y el primer lugar en 10 carreras consecutivos, marca nunca antes lograda en el ‘Gran Circo’.

Quien ostentaba hasta ahora el mayor registro era Sebastián Vettel, quien junto a la misma escudería austriaca, consiguió 9, pero lo realizado por ‘Mad Max’ en la actual temporada, no tiene comparación y se encamina a pasos agigantados al tricampeonato.

En sus declaraciones tras lo conseguido en el circuito Monza, Verstappen aseguró que “hoy tuve que ser paciente para lograr la victoria. Los Ferrari tenían mucha velocidad durante todo el fin de semana y creo que cuando miras nuestro alerón trasero, tuvimos que recortar nuestra aleta superior, por lo que nuestro DRS no fue tan efectivo como habitualmente durante todo el Gran Premio”.

“Esto supuso que nunca pudimos tener una buena llegada a la primera curva, por lo que tuve que tener paciencia y forzar que Carlos Sainz, cometiese un error. En un momento, cuando sus neumáticos se estaban desgastando un poco, intentamos obligarlo a frenar tarde y bloqueó un poco, por lo que pensé ‘perfecto’; y lo adelanté a la salida de la segunda curva”, explicó el nuevo ídolo deportivo de los Países Bajos.

“A partir de ahí, se trataba de gestionar las cosas y llevara el coche a casa de forma segura. Diez victorias seguidas es un récord que me hace muy feliz. Es algo que jamás pensabas conseguir, porque es algo muy improbable que suceda”; afirmó el súper-depredador neerlandés.

“Estoy muy orgulloso porque haya sucedido y muy orgulloso por lo que el equipo ha vuelto a lograr hoy. Todo este año ha sido bastante increíble hasta ahora. Y por supuesto que el ‘doblete’ aquí en Monza también es algo muy especial para todos nosotros”, manifestó Verstappen después de lograr su victoria N°47 en la F1; la duodécima de la temporada.

