Ferrari se ilusiona en su casa: Carlos Sainz fue el mejor en libres del GP de Italia de Fórmula 1

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha sido el más rápido de la primera jornada de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia, decimoquinta prueba del calendario de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito de Monza.

Con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fuera de un ‘podio’, los tres primeros lugares los completaron el británico Lando Norris (McLaren) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), con Fernando Alonso (Aston Martin) marcando el octavo mejor tiempo en esta segunda tanda.

En esta segunda y última sesión de libres del viernes, el madrileño marcó un competitivo 1:21.355 para ser el mejor de la jornada, tanto con medios como con blandos, demostrando que Ferrari ha mejorado, al menos a una vuelta, para rendir en ‘casa’.

Solo el veloz McLaren de Norris pudo seguir de cerca ese ritmo, a solo 19 milésimas de Sainz. Mientras que ‘Checo’ ya quedó a una décima, aunque por delante del campeón del mundo, que solo pudo ser quinto a casi 3 décimas de la cabeza.

Precisamente, fue el mexicano el protagonista de una bandera roja en la recta final al tocar la grava en la ‘Parabólica’ antes de enfilar la recta de meta, provocando que apenas se rodase cuando restaban 8 minutos de sesión. Antes hubo otra interrupción, esta vez con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) en escena, obligado a detener su vehículo en el césped por un problema de la bomba de combustible que no le ha dejado rodar más.

Después de ese incidente inicial, Solo Verstappen, Albon y los Ferrari marcaron tiempos de 1:22, con Alonso a un segundo, también con blandas. Si en la primera sesión fueron los duros los protagonistas, en esta segunda tanda las gomas blandas tomaron su espacio.

Aunque fue con medios, en su octava vuelta, cuando Sainz ya se puso primero, solo seguido de Charles Leclerc y Pérez. Mientras, el asturiano ya se colocaba en tiempos competitivos, cerrando el ‘top 3’.

Esa primera ronda de vueltas, principalmente con los pilotos montando neumáticos medios, dejó a los Ferrari liderando, con los Red Bull fuera del ‘podio’ de la sesión, aunque seguro que esa imagen nada tendrá que ver con su rendimiento en calificación.

Ya con blandos en la segunda parte de la tanda, Sainz, que sufrió algún susto, hizo el mejor tiempo y la parrilla se empezó a esclarecer, sin que los ‘energéticos’ entraran entre los tres primeros. El australiano Óscar Piastri fue cuarto, a casi 2 décimas del madrileño, por delante del mencionado Verstappen, mientras que Leclerc, Albon, Alonso, Russell y Hülkenberg completaron el ‘top 10’.

Ferrari, McLaren and Red Bull not leaving any scraps in second practice#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/XdFZPkQb2h

— Formula 1 (@F1) September 1, 2023