"Agradecido por el halo que me salvó la vida": el impactante choque que remeció la F2

Un impactante choque remeció este sábado a la Fórmula 2 (F2) y que tuvo como protagonistas en Zandvoort (Países Bajos) al suizo Ralph Boschung y al indio Kush Maini, ambos pilotos de la escudería Campos Racing.

Maini perdió el control de su monoplaza tras pisar la hierba en plena lucha contra Jak Crawford y Boschung no pudo evitar la colisión en la rápida curva Slotemakerbocht.

El accidente ocurrió bajo una fuerte lluvia y con poca visibilidad. El fuerte impacto frontal finalizó con ambos coches del equipo español subidos uno encima de otro y donde el Halo -aro protector de la cabeza de los pilotos- evitó una tragedia mayor.

El piloto helvético se acercó inmediatamente hacia donde estaba su compañero de equipo para conocer su estado, esto pese al fuerte dolor que sentía en su pierna izquierda.

Tras la acción, Boschung escribió en redes: “Estoy agradecido por el Halo que me salvó la vida hoy. Sin embargo, me parece absolutamente inaceptable empezar una carrera sin visibilidad alguna. Esto no es una carrera”.

Recién se cumplía la vuelta 2 al momento del escalofriante accidente. De inmediato apareció la bandera roja y la carrera al sprint se suspendió, por lo que no se repartirán puntos.

