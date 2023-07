El imparable Max: Verstappen gana accidentada y breve Sprint en el GP de Bélgica de Fórmula 1

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, ganó este sábado la prueba sprint del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula 1, que se disputó en el circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen capturó otros ocho puntos al ganar por delante del australiano Oscar Piastri (Mclaren) y del francés Pierre Gasly (Alpine), que fueron segundo y tercero -y sumaron siete y seis, respectivamente-.

Un sprint marcado por la lluvia y en la que el español Fernando Alonso (Aston Martin,) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) se tuvieron que retirar.

El doble campeón mundial asturiano abandonó tras salirse de pista, al trompear en la undécima de las 19 curvas, en la cuarta de las once vueltas. Mientras que el piloto tapatío, al que arruinó su actuación -al tocarlo- el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), tuvo que abandonar en el antepenúltimo giro.

El otro español, Carlos Sainz, fue cuarto por delante de su compañero en Ferrari, el monegasco Charles Leclerc; mientras que el el inglés Lando Norris (McLaren) acabó sexto.

Hamilton, que había cruzado la meta en cuarta posición, recibió una sanción de cinco segundos por su incidente con ‘Checo’ y acabó séptimo. Su compañero y compatriota George Russell acabó octavo y se anotó el último punto en juego.

Verstappen lidera ahora con 289 puntos, 118 más que ‘Checo’ y con 150 de ventaja respecto a Alonso, que este sábado festeja su cuadragésimo segundo cumpleaños en Spa-Francorchamps.

