El día en que Sergio ’Checo’ Pérez reveló su admiración por Iván Zamorano:"Quería ser siempre como él"

La situación se dio tras el GP de México en noviembre del año 2021, tras una gran carrera de Sergio 'Checo' Pérez, al igual que la increíble remontada que tuvo en la jornada de hoy en circuito Hungaroring de Hungría.

El piloto mexicano de Red Bull en la Fórmula 1, Sergio ‘Checo’ Pérez, tuvo una increíble remontada en el GP de Hungría disputado el día de hoy, luego de comenzar la carrera en la novena posición y escalar hasta conseguir el podio con su tercera plaza.

Este nuevo y gran remate de carrera llega para motivar e impulsar una temporada en la que el tapatío ha estado a la baja, comparado con lo que realiza su compañero de escudería en la franquicia de la bebida energética, Max Verstappen, bicampeón mundial y que se encamina al tricampeonato.

Es por eso, que tras su gran carrera en el circuito corto de Hungaroring, en las afuera de Budapest, es importante destacar el día en que Sergio Pérez reconoció a viva voz toda su admiración por un histórico goleador de la selección chilena, Iván Zamorano.

La situación se dio tras el GP de México en el 2021 en donde el oriundo de Jalisco, alcanzó la misma posición que el día de hoy y se alzó en la tercera plaza del podio. Fue entonces en donde comentó que “en todos los deportes, ni siquiera en la Fórmula 1, tuve un ídolo a quien admirara tanto. En mi infancia, cuando Iván llegó al América, fue increíble y lo seguía”.

“Sé lo que es ser un fan gracias a Iván, porque lo seguía tanto, sabía todo de él, cada detalle, lo que hacía dentro y fuera de la cancha, cómo se comportaba. Me inspiraba mucho y quería ser siempre como él“, indicó.

Sin embargo, eso no fue todo, ya que continuó señalando que “pasaron muchos años hasta que lo pude conocer. Él no se acuerda pero siempre lo seguía cuando iba a los partidos, para ver exactamente que hacía y qué no hacía”.

“Fue muy padre, porque cuando lo vi se me vino a la mente todas las historias, todos mis momentos de niño, mi infancia y toda la alegría que Iván trajo a mi vida“, sentenció.

Por último, remató su admiración con el exgoleador del Real Madrid, al sostener que Iván Zamorano “es el único ídolo que tengo en el deporte, no existe nadie más”.

Así también, reconoció que utiliza el N°11 en la Fórmula 1 en honor al dorsal que utilizaba ‘Bam Bam’ cuando era parte del América en suelo mexicano.

Revisa parte de la entrevista que brindó Sergio ‘Checo’ Pérez y sus declaraciones sobre Iván Zamorano