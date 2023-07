Checo Pérez adelanta su decisión en Red Bull: "Saben lo que puedo hacer"

No es de esconder que las últimas semanas de Sergio ‘Checo’ Pérez al bordo de su Red Bull han sido complejas, tanto así, que en el clima de la categoría reina del automovilismo se respiran una serie de rumores respecto a su futuro.

Dado que en las últimas cinco clasificaciones de la actual temporada en F1, no ha podido acceder a la Q3, el piloto mexicano dejó entrever su incomodidad, mas no, sus intenciones de abandonar el barco.

“Si soy honesto, no podría importarme menos. Llevo en Fórmula 1 trece años y lo he visto todo (…). No estoy preocupado por nada de eso, estoy enfocado principalmente en volver a encarrilar mi temporada”, dijo Checo luego del GP de Gran Bretaña.

A modo de autocrítica, Pérez enfatizó en que debe mejorar el rendimiento con su monoplaza en las etapas de clasificación de la actual temporada de la Fórmula 1.

“Me he vuelto un poco más sensible con el coche en las últimas carreras, algo en lo que voy a trabajar en el simulador con el equipo. Tenemos una idea de lo que me está pasando en clasificación, pero siempre son factores muy pequeños de los que al final la gente no se da cuenta”, declaró el expiloto de McLaren y Force India.

Nuevamente, al ser consultado por su futuro, Checo fue claro en su propósito de continuar trabajando para Red Bull.

“Cuento con el apoyo total de Helmut Marko y Christian Horner. Todo el equipo me está apoyando por completo, saben lo que puedo hacer, conocen mi potencial y me respaldan por completo”, sentenció.

