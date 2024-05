Venezuela es el primer país de Sudamérica y de la historia moderna que perdió todos sus glaciares

Venezuela se convirtió oficialmente en el primer país de Sudamérica y de la historia moderna en perder todos los glaciares de su territorio. Esto luego de que el glaciar “La Corona”, disminuyera su tamaño en gran medida.

La Iniciativa Internacional sobre el Clima y la Criosfera (ICCI), declaró oficialmente que este cuerpo de hielo, que se encuentra en el pico de Humboldt, a 4.900 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Nevada, se hizo “demasiado pequeño para ser clasificado como glaciar”.

“Esto convierte a Venezuela en el primer país de la cordillera de los Andes en perder todos sus glaciares“, agregó el organismo. En marzo, los científicos ya habían advertido sobre la pérdida del último glaciar del país.

“Nuestros glaciares tropicales comenzaron a desaparecer desde los años 70 y se siente su ausencia. Es una tristeza muy grande y lo único que podemos hacer es usar su legado para mostrarles a los niños lo hermosa que era nuestra Sierra Nevada”, comentó Alejandra Melfo, de la Universidad de los Andes en Mérida, según recoge NBC News.

Venezuela no era un país de muchos glaciares al ser tropical, pero la altura de la Cordillera de Los Andes le había dado la posibilidad de conservar algunos. En total hubo 6 en Sierra Nevada, pero para 2011 ya habían desaparecido 5, La Corona, fue el último de ellos, aunque todavía se conserva parte.

“Es el fin de un ciclo glacial. Y en las zonas intertropicales, básicamente por debajo de los 5.000 metros, casi todos los glaciares han ido desapareciendo. El caso de Humboldt fue icónico porque está a 4.800 metros y, sin embargo, permaneció por bastante tiempo, y eso es una anomalía climática“, añadió por su parte Maximiliano Bezada, investigador geológico de la Universidad de Minnesota.

