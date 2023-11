Jóvenes diseñan vivienda social net zero en Temuco: ganan concurso por pasantía en Nottingham

El único equipo finalista de regiones, compuesto por estudiantes de arquitectura e ingeniería en construcción de la Universidad Autónoma de Temuco, fue el ganador del primer lugar del concurso Desafío NetZero 2030. En este, compitieron diversas ideas de viviendas sociales sostenibles. El equipo ganador consiguió una pasantía en la Universidad de Nottingham, Reino Unido, que se llevará a cabo en mayo de 2024.

Esta iniciativa -liderada por Construye2025 y el Colegio de Arquitectos, y cofinanciada por Corfo Araucanía- convocó a estudiantes de todo Chile para diseñar el prototipo de la vivienda social sustentable para Temuco, y se desarrolló durante un año, buscando el diseño innovador de una vivienda social DS19, el consumo neto de energía, emisiones netas de CO2, economía circular e industrialización como sus ejes centrales, en el marco de lograr la carbono neutralidad en Chile hacia el 2050.

Como parte de las exigencias, este diseño debía considerar las características propias de la zona, en términos climáticos, culturales y sociales, además de sus problemáticas como el alto índice de contaminación que vive la comuna de Temuco y sus alrededores.

“Esto no habría sido posible si no lográbamos convocar y generar un ecosistema que propiciara y apoyara el desarrollo de todos estos proyectos. No me queda más que agradecer la participación de todos ellos y, sobre todo, a los equipos del país que estuvieron presentes, y a todas las instituciones”, subrayó Tatiana Vidal, presidenta del Comité de Sustentabilidad del Colegio de Arquitectos.

Por su parte, Marcos Brito, gerente de Construye2025, expresó que “sabemos que este es el camino, desarrollar las capacidades de innovación y emprendimiento, ya que en sus manos estarán las decisiones para tener mejores ciudades, mejores lugares para vivir. La sustentabilidad no es solo una idea, es algo necesario y urgente que debemos plasmar en todos los ámbitos. Esperamos que pronto puedan diseñar el Chile que queremos construir”.

En qué consiste el proyecto de vivienda social net zero

El equipo ganador -entre un total de 34- de la Universidad Autónoma de Temuco, estuvo conformado por los estudiantes de arquitectura Sebastián Maureira, Cristóbal Torres, Enzo Arriagada, y Carlos Melo y Joaquín Conejero, de Ingeniería en Construcción, se trata de un complejo habitacional con un patio central sostenible en el que los vecinos pueden realizar comercio, actividad física y huertos comunitarios, entre otros.

Para Maureira, capitán del equipo, la oportunidad de la pasantía en la Universidad de Nottinghham es única, ya que no sólo podrán mostrar su proyecto, sino que podrán aprender nuevas visiones y técnicas para seguir desarrollando infraestructura sustentable en el futuro. “Estamos muy contentos por este premio, que es un logo de cada uno de mis compañeros, que lo dimos todo para alcanzar esta meta”, puntualizó.

En el espacio común, se encuentran patios techados con paneles solares que permiten el paso de luz; ciclovías con iluminación LED; plaza central con pantallas interactivas que pueden brindar información sobre eventos; un sendero con tecnología de pavimento inteligente que absorbe la energía solar durante el día y la libera como iluminación nocturna, además de sensores que miden la calidad del aire y proporcionar información en tiempo real

Adicionalmente, este tiene parques inteligentes, espacios de coworking al aire libre, jardines de lluvia, juegos infantiles, puntos limpios, puntos de carga para vehículos eléctricos, espacios verdes como filtros visuales y acústicos y salones para eventos.

El segundo y tercer lugar, obtenidos por equipos representantes de la Universidad del Desarrollo y la Universidad Católica, recibieron premios de 1,5 y un millón de pesos, respectivamente. En tanto, que los otros dos equipos finalistas recibieron menciones honrosas por el esfuerzo de llegar a la final.