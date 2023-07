Descifran el canto de las ballenas jorobadas del Océano Pacífico en Colombia: "Aprenden unas de otras"

“No entiendo para qué graban a las ballenas. Yo he vivido toda mi vida acá y la verdad es que nunca las he escuchado”, cuenta la bióloga marina, Angie Murcia, que le dijo el lanchero cuando introdujo el hidrófono —una especie de micrófono sumergible— en el mar frente a la bahía Málaga, en el Pacífico colombiano. Cuando la científica le puso los audífonos al hombre y escuchó a las ballenas jorobadas, este no lo podía creer. “¡Eso está pasando allí abajo!”, cuenta que dijo sorprendido.

Los cantos de las ballenas son uno de los sonidos de la naturaleza más apreciados por los seres humanos. Pero, ¿por qué cantan las ballenas? ¿Cómo son esas canciones? ¿Por qué es importante responder a esas preguntas?

Durante el 2019, Murcia en compañía de otras tres científicas —Andrea Bonilla, Lorena Viloria y Camila Salazar— grabó más de 40 horas de sonidos de ballenas jorobadas (Megaptera Novaeangliae) en el Pacífico Colombiano. El objetivo era identificar cómo es el canto de esa población y si existen diferencias en la manera de cantar de cada individuo.

Tras analizar durante seis meses los sonidos registrados, las científicas no solo hallaron que cada ballena canta de manera diferente una misma canción, sino que también han heredado ciertos sonidos propios de otras poblaciones de jorobadas más lejanas, como las de Tonga y la Polinesia Francesa.

¿Cómo son los cantos de las ballenas jorobadas?

Hace ya un tiempo la ciencia identificó que quienes cantan en un grupo de ballenas son los machos. “Las hembras también reproducen sonidos, pero no patrones de sonidos tan complejos como los de los machos”, asegura Murcia. “Se cree que es un proceso similar al que ocurre con las aves. Son los machos los que emiten los cantos más complejos y más bonitos para cortejar a las hembras”, explica Juan Capella, investigador de la Fundación Yubarta. El biólogo marino no es parte del equipo de investigación de Murcia, pero ha estudiado durante más de dos décadas a esta población de ballenas jorobadas que en Colombia se reproduce y que durante el verano migra hacia la Antártida y el sur de Chile para alimentarse.

Pero, ¿cómo es la canción de una ballena? Cada sonido corresponde a una unidad que, llevado a una canción humana, vendría a ser una palabra, explica Murcia. La unión de diferentes unidades forman una frase que las ballenas repiten varias veces seguidas. La repetición de esa frase conforma a su vez un tema y el enlace de varios temas crea finalmente la canción.

Los investigadoras registraron sonidos utilizando hidrófonos en tres lugares diferentes del Pacífico Colombiano: Bahía Solano en el norte, Bahía Málaga en el medio y Tumaco en el sur. Luego de oír una y otra vez las 43 horas de grabación y analizarlas durante seis meses, Murcia identificó que la canción de este grupo de jorobadas está compuesta por seis temas. Esa canción, explica la experta, es propia de ese grupo, ya que cada población de jorobadas que existe en el mundo tiene un canto que le es propio.

¿Por qué sucede eso? Las ballenas aprenden a cantar por herencia cultural, es decir, “aprenden, unas de otras, el sonido de la que está al lado”, explica Murcia. De esa manera, las canciones de ballenas contienen sonidos antiguos que se transmiten de generación en generación. “En la Fundación Yubarta tenemos cantos desde el año 1986”, dice Capella y agrega que al analizar 20 años de canciones pudieron identificar trozos del canto que se habían mantenido desde fines de los ochenta.

A pesar de esto, las canciones también van cambiando en la medida en que un individuo introduce un sonido nuevo. “No ocurre simultáneamente en todos los individuos. Alguien comienza a emitir el canto y el resto de los individuos de la población, los machos, lo comienzan a copiar”, explica Capella. Así, poco a poco, la canción va variando en el tiempo hasta que, transcurridos varios años, se renueva completamente.

La razón por la que las ballenas inventan sonidos nuevos no se sabe con certeza, pero se piensa que al mantener la misma canción año tras año se produciría “una especie de aburrimiento y de homogeneización”, sostiene el experto. “Ya no sería un carácter selectivo y una ganancia para los individuos, sino que todos serían más o menos parecidos y la elección que haría la hembra tendría que ser por otro mecanismo”, asegura el científico. Por todo ello, lo más probable es que la introducción de nuevos sonidos se deba a razones evolutivas. “Si soy capaz de cambiar y de inventar algo nuevo, puedo tener una ganancia en términos de éxito reproductivo”, concluye Capella.

Sabiendo que cada población de ballenas tiene su propia canción, pero que al mismo tiempo “cada individuo tiene su propia versión y puede escoger cantar como le guste”, dice Murcia, lo que las científicas buscaban saber era qué tanta variabilidad había en el canto de las ballenas cuando están en el Pacífico colombiano.

Ballenas con una gran imaginación

Fue en Bahía Solano que las científicas registraron unidades o “palabras” nuevas, es decir, sonidos que no se encuentran en otros lugares. También encontraron que algunos individuos solo cantaban los temas uno, dos y tres casi durante una hora. Eso, explica Murcia, “no es común porque lo que se ha reportado es que de cinco a 30 minutos ya la ballena canta todos sus temas. Suponemos que está pasando algo ahí porque no están completando la canción”.

Eso no es todo, al oír las grabaciones y compararlas con los sonidos de otras poblaciones de esta misma especie, las investigadoras hallaron algo sorprendente.

Desde hace tiempo la ciencia sabe que la herencia cultural no solo se da entre los individuos de una misma población de ballenas jorobadas, sino que hay trozos de canciones que se pasan de oeste a este entre las diferentes poblaciones del hemisferio sur: las ballenas de Australia heredan algunos de sus sonidos a las jorobadas de Tonga y estas, a su vez, transmiten los suyos a las ballenas de la Polinesia Francesa. Hasta hace poco, “la herencia se detenía más o menos en la mitad del Pacífico, porque no había información de este lado, pero lo más probable es que el traspaso continuara hacia el este y llegara a América”, explica Murcia.

En 2021, por primera vez, un estudio científico entregó pruebas de lo que se sospechaba: las ballenas jorobadas de América del Sur han heredado trozos de canciones de las poblaciones del este. Hoy, la investigación de Murcia viene a añadir nueva evidencia a ese descubrimiento, fortaleciéndolo. “Cuando yo me puse a mirar canciones de estudios reportados con las canciones que yo grabé, nos dimos cuenta que había temas que ya se habían reproducido en la Polinesia Francesa y en Tonga”, cuenta la científica. “Las ballenas en algún punto se encontraron en el océano, no es claro dónde, y aprendieron algunos temas. Los copiaron y lo adquirieron para su propia canción”, precisa.

Los datos aportados por esta nueva investigación son conocimiento base, es decir, permite describir cómo es la canción de las ballenas jorobadas en diferentes lugares del Pacífico colombiano. Dicho conocimiento, asegura Murcia, es fundamental para que las investigaciones venideras sean más precisas y, por ende, contribuyan de mejor manera a la conservación de estos animales.

“Si yo ahora voy a hacer un estudio que me permita conocer el impacto de la construcción de un puerto, por ejemplo, o del tránsito de buques, ya voy a tener un estudio base que me dice la canción es así, tiene estas duraciones, esto es lo normal”, explica la experta. “En Australia encuentras un montón de información sobre esto, pero aquí en Colombia no. Entonces este estudio es importante para la conservación porque aportamos información a la línea base para que futuras investigaciones no queden sin nada cuando quieran comparar qué está pasando con el ruido”, precisa.

Además, el estudio busca contribuir con el turismo local entregando herramientas adicionales a los pescadores artesanales que combinan su actividad con el avistamiento de ballenas.

Tras oír los cantos de ballenas, el lanchero que acompañó a las investigadoras en Bahía Málaga se animó y compró un parlante para equipar su embarcación. Las científicas, por su parte, le regalaron un hidrófono para que en sus salidas con turistas las personas también puedan escuchar a las ballenas. “Estos animales son gigantes, increíbles, es maravilloso verlos”, dice Murcia, “pero dejamos de lado otras cosas que también hacen parte de su biología y que son igual de maravillosas, por ejemplo el sonido”.