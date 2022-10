Rusia se opone: Gobierno pide creación de área de protección marina en Antártica

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su División de Asuntos Antárticos, pidió ante una comisión internacional la creación de un área de protección marina en la Antártica, idea que Rusia no apoya.

La petición se cursó en Horbart, Australia, en el marco de la cita que reúne a la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), que culmina el 4 de noviembre.

“Persisten ciertas dudas. Hay, de hecho, un documento presentado por la Federación de Rusia con respecto a la propuesta chileno-argentina en el cual se detallan algunas de las observaciones que hace”, dijo a EFE el director de la división, Francisco Berguño.

Ante ese texto, Berguño apuesta por “seguir conversando” para dirimir esas observaciones, sin precisar de qué se tratan.

La creación de las áreas protegidas marinas es desde hace más de una década un tema espinoso en el seno de la CCRVMA, uno de los pilares para la protección internacional de la Antártica que toma sus decisiones por consenso.

De hecho, en la cumbre de 2019, la idea de crear santuarios marinos en la Antártica fracasó por octavo año consecutivo con la oposición de Rusia y China.

La comisión solo ha podido declarar en 2016 como área marina protegida una zona de 1,55 millones de kilómetros cuadrados en el Mar de Ross, pero aún sigue teniendo tres propuestas en la mesa.

Una de ellas está impulsada por Argentina y Chile, que buscan desde 2018 proteger un área de 650 mil kilómetros cuadrados para aliviar algunas de las presiones sobre la vida marina y reclaman prohibir la pesca de kril en zonas de alimentación de pingüinos más otras especies de la península antártica.

Las otras dos propuestas, abanderadas por la Unión Europea, abogan por declarar como zonas protegidas un área que supera los tres millones de kilómetros cuadrados en la Antártida Oriental y el Mar de Weddell.

Estas tres propuestas chocan principalmente con las posiciones de Moscú, según declaró la asistente de la secretaría de Estado estadounidense, Monica Medina, al periódico The Guardian Australia.

“Es hora que rebajen sus objeciones y se pongan de lado de la conservación”, reivindicó Medina.

La CCRVMA fue establecida mediante una convención internacional en 1982 “con el objetivo de conservar la fauna y flora marina antártica y en respuesta al creciente interés en la explotación comercial de los recursos derivados del kril antártico”, según su web.

La instancia actualmente está integrada por la Unión Europea, Australia, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Chile, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, India, Japón, Namibia, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Ucrania y Uruguay además de Ecuador, su más reciente integrante.

Otros países adherentes a la convención, pero que no la han ratificado, son Bulgaria, Canadá, Finlandia, Grecia, Islas Cook, Mauricio, Pakistán, Panamá, Perú y Vanuatu.

With this week's Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources underway in Australia, we urge all members to come together to create a network of marine protected areas that conserves Antarctic marine life. The clock is ticking. #CCAMLR41

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 26, 2022