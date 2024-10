El "glaciar del juicio final" se derrite más rápido de lo esperado: "Actúa como corcho en una botella"

En la Antártica occidental, hay una inmensa placa de hielo que abarca unos 120 kilómetros de ancho y 600 de largo. Esta estructura se apoda el “glaciar del juicio final”, puesto que su derretimiento traería consecuencias irreversibles para los océanos.

Se trata del glaciar Thwaites, que lleva décadas derritiéndose y es crucial para la estabilidad de la Antártica y también para regular el aumento del nivel del mar.

De acuerdo con el medio Climática, también recibe este apodo por su latitud, ya que se encuentra a 2.800 kilómetros al suroeste del Cabo de Hornos, más abajo de Chile en el mapa. Pero lo que preocupa a los científicos no es su posición, sino su eventual desaparición.

El glaciar pierde unas 50 mil millones de toneladas de hielo, cifra superior a lo que recibe en épocas de nevadas, recoge National Geographic.

Estudios de los últimos 10 años han pronosticado que podría tardar entre 200 y 1.000 años en derretirse completamente, pero ahora esta ventana de tiempo estaría en juego, ya que recientemente descubrieron que se está infiltrando agua salada que estaría acelerando el deshielo.

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en mayo, dirigido por Eric Rignot, glaciólogo de la Universidad de California, mostró que con cada subida de marea entra una capa de agua salada al glaciar.

Esta capa de agua contempla entre 5 y 10 centímetros de espesor, que no es mucho en términos del tamaño del glaciar, pero penetra entre 6 a 12 kilómetros dentro del hielo.

“El avance del agua de mar debajo del hielo encallado a lo largo de distancias considerables hace que el glaciar sea más vulnerable al derretimiento debido a un océano más cálido de lo previsto, lo que a su vez aumentará las proyecciones de pérdida de masa de hielo”, advierte el paper.

El glaciólogo calculó que el tamaño de la capa de agua y las distancias que barca implican que unos 200 millones de metros cúbicos de agua de mar entran y salen del glaciar a diario.

The Thwaites Glacier in Antarctica is the size of Florida. And it's collapsing into the sea. Now scientists are scrambling to answer two questions: When will it take the plunge? And what will it take to save our coastal cities when it does? https://t.co/p57qYGXKK4 pic.twitter.com/nyEpGm74Gf

— WIRED (@WIRED) December 10, 2018