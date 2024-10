III Foro Empresarial: líderes de grandes compañías destacan impacto de sostenibilidad en el trabajo

La sostenibilidad en el entorno laboral ha ganado tal relevancia, que cada vez más compañías buscan alinearse con prácticas responsables que beneficien tanto al medio ambiente como al bienestar de las comunidades.

Respecto a eso, Ignacio Cobo, director de sostenibilidad de Sofofa, explicó a BioBioChile que “el impacto de la sostenibilidad, me atrevo a decir que es la confianza de los chilenos y chilenas en la empresa, de lo contrario no se va a poder construir, ni crecer como país si no se genera”.

En cuanto al rol de las empresas en esto, explicó que “he visto que se han creado nuevos propósitos, áreas o gerencias de sostenibilidad que antes no estaban, se han reconfigurado algunos valores corporativos apuntando a esto, a generar esta vinculación desde la confianza de la ciudadanía con las empresas para buscar un desarrollo empresarial sostenible en el largo plazo”.

En esa línea, el pasado martes 22 de octubre, la Universidad Autónoma de Chile realizó el III Fórum Empresarial, “El Impacto de la Sostenibilidad en el Trabajo”, donde líderes de grandes compañías nacionales e internacionales abordaron sus experiencias y otros temas claves en un contexto cada vez más globalizado y competitivo.

Sobre aquello, el rector de la Universidad Autónoma, Teodoro Ribera, explicó que “en un mundo tan cambiante, el éxito de una empresa no solamente depende de que sea exitosa en lo económico, sino que logre tener políticas internas y de relacionamiento externo para que sea valorada por el entorno y eche raíces profundas que la permitan sostenerse y sustentarse también en tiempos difíciles”.

De esa manera, agregó que “hemos visto que han planteado la sostenibilidad del punto de vista financiero, -una empresa que le va mal económicamente va a quiebra-, pero también se ha planteado desde la relación con el entorno, con el medio, cómo tiene que relacionarse con las comunidades que la rodean (…) una empresa que no se preocupa de los trabajadores, que las tasas de accidentabilidad son muy altas, obviamente tiene un problema”.

En el evento se planteó que este enfoque no sólo se centra en reducir el impacto ambiental mediante el uso de energías limpias y la minimización de residuos, sino también en promover políticas que equilibren la vida personal y profesional de los trabajadores generando entornos más justos, saludables y productivos.

Gina Ocqueteau, directora de SQM, planteó que “la llegada de multinacionales a Chile nos hizo poner estándares altos, el hecho de también pertenecer a la OECD, a ese como club tan especial con indicadores importantísimos en estos temas ha hecho que también todos nos subamos al carro y veo cada vez más en los empresarios conciencia estos temas, que no solo el tema medioambiental, el tema financiero, sino que el tema también de valor social”.

Durante la jornada -organizada por la Universidad Autónoma de Chile, en conjunto con Fundación Internacional ORP (España), la Asociación Chilena de Seguridad, Adecco Chile y Reqlut- se concluyó que la implementación de estas prácticas lleva a beneficios significativos, como la mejora en la calidad de vida de los empleados y una mayor eficiencia operativa.