Orrego adelantó que racionamiento de agua podría afectar a toda la región Metropolitana

La situación hídrica de la capital es crítica, por lo que el gobernador Claudio Orrego adelantó cómo sería el racionamiento de agua potable en caso que la sequía se intensifique.

El gobernador de la región Metropolitana, Claudio Orrego, adelantó cómo sería el racionamiento de agua potable en la capital ante la dura sequía que afecta al país. Todo esto en medio de un nuevo Día Mundial del Agua.

Distintas entidades y autoridades han adelantado que la situación de Santiago es crítica, por lo que de mantenerse la situación en los próximos meses las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea podrían caer en racionamiento.

Sin embargo, el gobernador Orrego señaló que dicho escenario podría afectar a toda la región en su nivel más crítico.

En declaraciones al Diario Financiero, la autoridad señaló que dependiendo de los cauces de los ríos Mapocho y Maipo, la capital podría tener “un racionamiento leve, otro moderado y uno estricto. Es decir, tres niveles que van a señalar cada cuánto tiempo se da el racionamiento, y cuál va a ser la cobertura. No es lo mismo hacer un racionamiento cada 12 días en tres comunas, que hacerlo cada cinco días en toda la región”.

“Es muy probable que el sector más vulnerable y el que primero pueda tener un racionamiento es el sector oriente, que además coincide con ser el que más agua consume agua por habitante. Si esto continúa y no llueve en invierno y se mantienen las altas temperaturas, uno no puede descartar no solo racionamiento en el sector oriente, sino también para toda la ciudad. Y eso es de máximo nivel crítico”, agregó.

Orrego señaló que a fines de marzo debería tener en su poder la primera revisión de la ordenanza que solicitó a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi) y la Dirección General de Aguas (DGA).

En ella se establecerá los días, volúmenes y número de potenciales clientes que podrían tener racionamiento.

El gobernador indicó que “aún se está discutiendo si van a ser algunas horas o un día completo. Es muy probable que en un primer nivel de racionamiento básico sea cada 12 días; un segundo nivel sea cada seis días; y un nivel mayor sería cada seis días, pero para toda la región. Las variables son: cada cuánto tiempo, cuánto rato y cuánta gente afectada”.

La autoridad añadió que “los santiaguinos funcionamos como si el agua sobrara, hay cero conciencia”, por lo que llamó a realizar una campaña de concientización y cambiar las ordenanzas municipales para restringir usos de agua.