Aguas Andinas y MOP muestran avances de planta que permitiría evitar racionamiento en próximos meses

Aguas Andinas y el Ministerio de Obras Públicas mostraron los avances de la planta de Padre Hurtado, que en palabras del ministro Juan Carlos García permitirá evitar el racionamiento de agua en los próximos meses.

La empresa Aguas Andinas realizó un llamado para cuidar el agua ante la extrema escasez hídrica que se vive en la región Metropolitana, que arriesga vivir racionamiento en caso de que no mejoren las condiciones.

La sanitaria efectuó este martes, donde se celebra el Día Mundial del Agua, una actividad en la planta de Padre Hurtado, que está en pleno proceso de modernización.

Las obras tienen un 85% de avance y espera estar en operación dentro de este primer semestre, lo que permitirá duplicar su producción hasta los 2.300 litros por segundo.

Se trata de una de las plantas más importantes, ya que abastece a más de un millón de habitantes de Ñuñoa, Providencia, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

En el marco del #DíaDelAgua y la crítica situación hídrica que vive la RM, el Ministro @jcgarciapdea supervisa y conoce los avances de los trabajos de modernización de la planta de producción de Agua Potable Padre Hurtado de @aguas_andinas pic.twitter.com/zNlJ2RDO70 — Ministerio de Obras Públicas🇨🇱 (@mop_chile) March 22, 2022

El director de Planificación e Ingeniería de Aguas Andinas, Cristián Schwerter, expresó que “hemos desplegado todos nuestros esfuerzos en distintos puntos de capital para hacer un llamado al uso responsable. Esta planta pronto estará en funcionamiento, en junio de 2022, para robustecer el suministro en un escenario de profunda sequía”.

De la actividad también participó el ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, quien dijo que “esta planta nos va a permitir asegurar el consumo humano sin racionamiento en el próximo año, es un esfuerzo importante que está haciendo el Estado y las empresas sanitarias”.

“La empresa Aguas Andinas viene desarrollando un trabajo de manera de asegurar la cobertura de agua potable en el área metropolitana, ligando sectores que hoy no estaban vinculados, el sector oriente con el sector poniente y sur de Santiago. Es una obra que va a estar terminada en los próximos meses que nos va a permitir paliar de mejor manera la escasez hídrica que tenemos”, agregó.

García añadió que “este tipo de medidas no bastan si no tenemos consciencia sobre el consumo. Queremos reconocer especialmente el trabajo que están haciendo las municipalidades para reducir el consumo de agua en parques, y también reconocemos que existe una consciencia en la ciudadanía para no tener consumo en exceso”.

Actividad en Providencia

Luego, Aguas Andinas realizó una actividad en la Plaza de la Aviación junto al MOP y la Municipalidad de Providencia, donde se realizó un llamado de urgencia ante la situación capitalina.

El director de Clientes de la sanitaria, Eugenio Rodríguez, señaló que “hoy el llamado es a la urgencia. En Aguas Andinas estamos convencidos de que la tarea de cuidar el agua depende del trabajo colaborativo de toda la sociedad, donde cada uno debe cambiar la forma en que se relaciona con el agua, para así hacer un uso más responsable y consiente”.

Por su parte, la alcaldesa Evelyn Matthei aseguró que el municipio ha disminuido el consumo de agua potable para el riego. “Desde el 2018 y de manera pionera, en Providencia comenzamos a adoptar una serie de medidas para disminuir el consumo de agua al momento de regar nuestras áreas verdes, como la implementación de jardines sustentables que reemplazan el pasto; una ordenanza que regula el horario de riego, y el uso de tecnologías para mejorar el riego de parques y plazas”, aseveró.

Luego, agregó que “con todas estas medidas hemos logrado ahorrar más de un 10% en consumo hídrico en 4 años, y esperamos seguir con este ahorro cuando implementemos en más lugares de la comuna, 70 mil metros cuadrados plantas que consumen poco recurso hídrico”.

Finalmente, el subsecretario de Obras Públicas, José Andrés Herrera, señaló que “el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en políticas públicas que operan en ese sentido; también los actores locales, los municipios, las empresas, particularmente las empresas sanitarias, pero, también, el Estado y las personas. Invito entonces a aumentar la concientización en el uso del recurso, porque sin agua, no hay vida”.