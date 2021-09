Bachelet afirma que amenazas medioambientales son el "desafío más importante" para ejercicio de DDHH

Las amenazas medioambientales que se intensifican constituyen “el desafío más importante” para el ejercicio de los Derechos Humanos, afirmó este lunes a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

“Las crisis interdependientes vinculadas con la contaminación, el cambio climático y la biodiversidad multiplican las amenazas, amplificando los conflictos, las tensiones y las desigualdades estructurales, y volviendo a las personas cada vez más vulnerables”, declaró la expresidenta de Chile en la apertura de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

“Al intensificarse, esas amenazas medioambientales constituirán el desafío más importante para el ejercicio de los Derechos Humanos de nuestra era”, afirmó, y pidió a los políticos que pasen a la acción.

Bachelet subrayó que esta “triple crisis planetaria”, en gran medida provocada por la acción del humano, ya tiene un impacto amplio y directo sobre toda una serie de Derechos Humanos, como “los derechos a una alimentación adecuada, al agua, a la educación, a la vivienda, a la salud, al desarrollo e incluso a la vida”.

Sumado a ello, tildó a la contaminación de ser “la causa de una de cada seis muertes prematuras”.

En la instancia, Bachelet enumeró una lista de crisis ambientales como la hambruna en Madagascar, la desertificación en el Sahel, la escasez de recursos hídricos en Oriente Medio, los incendios en Siberia y California y las inundaciones en China y Alemania.

“Abordar la triple crisis ambiental mundial es un imperativo” y es “alcanzable”, dijo.

