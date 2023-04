Alcalde de Pedro Aguirre Cerda por funerales de alto riesgo: "No hay una respuesta eficaz y concreta"

Tomamos contacto con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, para conversar respecto al último funeral de alto riesgo que se presentó en la comuna y que generó una serie de complicaciones para los habitantes debido a la presencia de fuegos artificiales tanto de noche como de día.

Además se tuvo que cancelar las clases en cuatro establecimientos educacionales y dos centros de salud vieron afectado su funcionamiento durante la jornada.

A continuación, revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

“Acabamos de despertar de esta pesadilla con la salida de los restos de esta persona que ha sido altamente nombrada en todas partes y ya mañana vuelve la normalidad, las clases, el consultorio funciona normalmente y los vecinos y las vecinas van a poder dormir”, expresó.

Respecto a la exclusión de Pedro Aguirre Cerda en el Plan Calles Sin Violencia: “Estamos preocupados y la verdad que yo recibí una llamada informal, donde se me relató que habían dos criterios principalmente, el de las capitales regionales y eso me parece que está bien”.

“Lo que no comparto es el criterio de los 10 homicidios, un número absoluto que ni siquiera es tasa, obviamente las comunas más grandes iban a quedar incluidas. El plan hablaba de que iban incluir las comunas con crimen organizado, barrios deteriorados, impunidad y una serie de delitos violentos que nos tienen atemorizados”, zanjó.

Y agregó: “Quedamos en una verdadera isla con las comunas que nos rodean y están incluidas en el plan. La otra complicación es que tenemos menos presencia policial. Acá en este caso lo que ocurre es una cumbre de la delincuencia y esto afecta a toda la comuna”.

“No se puede seguir afectando la democracia porqué ya vivimos en una sociedad profundamente desigual y más encima estos delincuentes nos quitan el derecho a educarnos. Al final se sienten libres para hacer todas sus fecharías y eso nosotros lo necesitamos combatir”, aseguró.

E insistió: “Esto ya lleva tres años, no es algo nuevo, lo he manifestado en todos los tonos y vemos que aun así no hay una respuesta que sea eficaz, efectiva y concreta. El único resultado que he obtenido es una camioneta blindada para nuestra comuna que es un avance pero faltan muchas cosas más”.