Alcalde de Pedro Aguirre Cerda e intervenciones: "Acá hay una realidad que la autoridad no conoce"

En una nueva edición del Podría ser otra cosa, tomamos contacto con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda para comentar sobre el plan Calle Segura que contempla la intervención en una serie de comunas del país a propósito de la crisis de seguridad.

Todos los detalles en la entrevista completa junto a Mauricio Barrientos en Bio Bio TV.

“Me alegro por las comunas que fueron incluidas porqué se van a ver acciones concretas. En Pedro Aguirre Cerda llevamos varios meses que estamos viviendo este problema de la narco cultura, los disparos al aire de manera muy frecuente y los fuegos artificiales”, aseguró el edil.

Y añadió: “La verdad que esperamos medidas concretas que hasta el momento no han llegado. Me informaron que es probable que ocurra otro velorio de alta peligrosidad y ya llevamos 4 en menos de un mes. Acá hay una realidad que la autoridad no conoce por el simple hecho que el presidente nunca ha venido a mi comuna”.

“Hay denuncias que no se realizan, los fuegos artificiales y los disparos al aires son cosas que no están en la ecuación. No creo que por incluir a estas comunas se va a estigmatizar y tengo estadísticas claras que respaldan lo que mencionan los auditores”, complementó.

E insistió: “De un total de 500 llamados que se realizan a nuestra central de seguridad municipal, tenemos que en el 17% carabineros llega en 15 minutos o menos, el 14% es en más de 15 minutos y eso corresponde a los eventos de menor violencia”.

“Tenemos 391 casos donde no llega carabineros y eso es por falta de personal, estos son los más violentos que corresponden 35% en violencia intrafamiliar, 43% disparos injustificados y lanzamientos de fuegos artificiales. Esta estadística es lo que la gente está viviendo”, zanjó.