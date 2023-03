Ex canciller Muñoz por dichos del presidente boliviano: "No ayuda a una buena relación bilateral"

Tomamos contacto con el ex canciller Heraldo Muñoz para conversar respecto a los dichos del Presidente de Bolivia en cuanto a migración y la histórica demanda marítima del país vecino tras la Guerra del Pacífico.

“No tiene ningún fundamento en la realidad, es expresión de una aspiración en un día importante para ellos, está anclada en el pasado y no de los temas comunes de futuro que deberíamos tener. Chile nunca va a cambiar su postura que es de respeto”, aseguró.

“Poner como una suerte de contraparte de un eventual entendimiento de materia de migración irregular, la salida al mar, no tiene fundamento. Hay que mirar a futuro y hay tantas cosas que pueden hacer en conjunto en materia cultural, turística y económica”, sostuvo.

Y agregó: “Si pretende que se logren encontrar respuestas comunes a problemas que interesan tanto a Bolivia como Chile a cambio de una salida soberana al mar, yo creo que está profundamente equivocado y la Corte Internacional de Justicia nos ha dado la razón”.

“Llama la atención que Bolivia admite a estas personas que ingresan irregularmente a su país desde Perú y a esos mismos migrantes no los acepta desde Chile cuando se pretende expulsarlos. No existe un acuerdo entre las materias pero es lógico que a través del diálogo se pueda encontrar una modalidad para que sean reconducidos”, destacó.

E insistió: “Las declaraciones son incoducentes y no ayudan en una buena relación bilateral. No es realista llegar a un acuerdo con Chile a cambio de que me den mar. No tiene ningun fundamento y posiblidad”

Además afirmó estar de acuerdo con la designación del nuevo canciller Alberto Van Klaveren y respaldó su trabajo asegurando que “la política exterior está segura”.