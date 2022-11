Helia Molina por propuesta de limitar licencias médicas: "Me parece una declaración no informada"

Ante el sostenido aumento de emisión de licencias médicas en el sistema de salud, la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana postuló limitar la entrega de este documento por parte de los médicos, lo cual provocó un amplio debate en diversos sectores.

Bajo esa mirada, conversamos con la diputada y ex ministra de salud, Helia Molina, quien profundiza más al respecto de los alcances de esta medida. Revisa la entrevista completa junto a Julio César Rodríguez en el Podría ser peor.

¿Limitar las licencias médicas?

La parlamentaria fue enfática en manifestar su desacuerdo frente a los dichos de la Superintendenta de Seguridad Social, no obstante reconoce que falta más control para evitar números indiscriminados.

“Entiendo de alguna manera la sensación de que es inmanejable el número de licencias que hay. La salud es un tema complejo y las licencias medicas son una decisión del medico tratante. No hay duda de que hay abuso, de que hay médicos que incluso pueden estar vendiéndolas por que cuando ves la cantidad que dan, no hay tanto tiempo en el día para atender a tantos pacientes”, explicó la parlamentaria.

Además, agregó: “Hay que llevar una vigilancia de los proceso para identificar cuando hay un numero inusitado de licencias medicas desde uno o un grupo de médicos”.

Y añadió: “Hay especialidades que es muy difícil no dar una licencia médica sobre todo en el ámbito psiquiátrico. Me parece muy desafortunada la declaración, es poco informada, no ha tenido las conversaciones correspondientes con el Colegio Médico y el Ministerio de Salud”.

“No quita ni pone que no haya que hacer vigilancia y auditoría frente a un número inusitado de licencias, hay una estadística y seguimiento de cuál es el promedio de licencias médicas de cada especialidad”, persistió.

A continuación, revisa la entrevista completa la diputada Helia Molina en Bio Bio TV.