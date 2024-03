Paulina Vodanovic: "No pido más cargos. Que queden los mejores independiente del partido que sean"

Esta semana se cumplen dos años del Gobierno del Pdte. Gabriel Boric, nos encontramos en la mitad de su periodo por lo que es necesario realizar un análisis a lo que ha sido la labor del ejecutivo en esta primera mitad.

Por otra parte, se vienen las elecciones municipales y los partidos se encuentran en una fase de decisiones respecto a sus representantes. Además de otras situaciones políticas contingentes que destacar que se desarrollarán en este espacio.

En una nueva edición de La entrevista de Tomás Mosciatti conversamos con la senadora y Pdta. del Partido Socialista Paulina Vodanovic.



¿Qué balance de puede hacer de estos dos años de gobierno?

“Se ha aprendido a partir de lo que escuché del Pdte. Boric “que hay que hacer un énfasis en la gestión“, no se puede gobernar con una agenda legislativa que se calificó de transformadora, cuando no hay posibilidad de impulsarlas al no tener mayorías parlamentarias. Me parece que centrarse en la gestión es positivo y es algo que hemos impulsado. Es importante que haya gestión en listas de espera en salud, educación, los slep que en su aplicación tienen un centralismo y burocracia compleja. Es momento que pongamos énfasis en revisar aquella situación”, asegura Vodanovic y agrega que hay que atender la educación de los niños del país.

Sobre la situación de las embajadas que tienen sus puestos vacantes, como es el caso de la de Londres, la senadora explica que es un tema, “Muchas veces pasan esas cosas, las hemos representado en su momento. A mí me preocupa lo que pasa en Londres, no es labor de los partidos tomar esas decisiones. Debiera ser una prioridad para el Gobierno, de eso nacen relaciones comerciales”, comenta sobre el desafío para acotar estos tiempos de nombramiento de cargos vacantes.

“Pedimos que estén los mejores y se termine con un cuoteo complejo. Hay regiones donde tenemos dificultades bastantes altas, quisiéramos ver mayor generosidad de los partidos políticos y que estén aquellos que tienen las habilidades para desempeñar cargos de seremías. La dirección que dan los delegados, lo que era antes el intendente; el cambio de nombre parece que también cambió la función. El intendente era la persona que daba una conducción en al región a todo este equipo de secretarios regionales ministeriales, vemos que ese rol no lo asumen de la mejor manera. A dos años del Gobierno no pido más cargos, pido una revisión con autocrítica dentro de partidos y gobierno, que queden los mejores independiente del partido que sea”, zanjó Vodanovic.

Las reformas, la crisis de seguridad y el crecimiento, son los ejes de consenso entre todas las fuerzas políticas, a días de que comience el llamado ‘segundo tiempo’ del gobierno de Gabriel Boric.

“Desde el PS tratamos de basarnos más en la acción que en las opiniones. Algunos del PC han dicho que falta calle, no hay que ser tan ingeniosos ni innovadores. Hay que sentarnos y ver las prioridades de la ciudadanía. Tenemos un problema de seguridad enorme en el país que hemos podido ir aprobando desde lo legislativo 40 leyes en esta materia, el gobierno ha aprobado recursos. Hay una conducción pero falta mucho. Esa debiera ser la prioridad”.

En la entrevista se refirieron a la crisis de seguridad que hay en el país y la desigualdad de la justicia para hacerse valer en casos de corrupción política.

“Tenemos disparidad en la aplicación de prisión preventiva de cumplimiento domiciliario de algunos, en condiciones como lo ha hecho Cathy Barriga, es una burla para la sociedad”, explica Vodanovic.

La senadora profundiza en este punto: “Nacer en una comuna de nuestro país o en otra, hace una diferencia para toda la vida”.

Sobre la crisis educacional que afecta al país y la bandera de lucha de los personeros del Gobierno en esta materia, Vodanovic dice: “Me duele ver el estado de la educación pública. No es una alternativa para las familias, van quienes no tienen más opción. El énfasis debiera ser mejorar la calidad de la educación pública y que ese sea el vehículo de ascenso social, como lo fue históricamente en Chile”.

“La ley slep es un problema, hace muy rígidas las normas en materia de infraestructura. Es una cosa que uno piensa cómo vamos a hacer funcionar esto. Tenemos que revisar normas, requiere una evaluación, aún más la educación. No hay tiempo para seguir esperando”, concluye la senadora.

En cuanto a los polémicos dichos de Fernando Atria en contra de Karina Delfino, Vodanovic asegura que es lamentable que se refiera en esos términos a una persona con trayectoria en la lucha por la educación, que es hija de la educación pública, con un rol importante como alcaldesa. “La descalificación me parece de más. La discusión al interior de los partidos de gobierno y coalición es con criterio práctico, de realidad y de pensar en los niños y niñas del país”, explica.

Los partidos políticos están preparando sus candidatos para las próximas elecciones. Es por esto que es fundamental conocer también la situación que se vive en cuánto a comunas como Santiago.

“Hay que tener reglas claras que nos permitan a todos llevar a los mejores candidatos, que sean competitivos. Hay que tener generosidad en las candidaturas. Si es Santiago u otra comuna se definirá con reglas generales. Tenemos más de 30 alcaldes, queremos que los que hayan hecho una buena gestión vayan a la reelección, en otros casos se desarrollarán primarias”, dice Vodanovic.

Sobre la gestión de Hassler, Vodanovic asegura que ha tenido complejidades por ejemplo con el comercio ambulante y que ha ido mejorando su gestión, la evaluación la tendrá que hacer su partido para ver cuáles son las posibilidades de llevar a candidatos en cada una de las comunas. “Hay que analizar como presidentes de partido las situaciones de corrupción, nos interesa que haya la mayor transparencia”.

Al final de la entrevista se refirieron a la situación de los Casos Convenios, Audios y el secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda.

“El Ministerio Público tiene un gran rol. El ente que investiga es autónomo. Se ha ido progresivamente fortaleciendo un M. Público que no logra tener un trabajo coordinado con las policías, la ciudadanía. Cuando vemos que las instituciones van fallando, la gente va perdiendo la confianza en ellos. Es importante que tengamos resultados judiciales en plazos más breves, investigaciones más cortas, juicios más rápidos. Queda esa sensación de impunidad que se va instalando”, comenta.

Y agrega que “En el Caso del Tte. Ojeda tenemos un detenido y no sabemos más” en cuánto a la búsqueda y el acceso a los cabecillas de estas operaciones que no son encontrados.

