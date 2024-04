Aldo Duque confirma carrera por Santiago: "No me quisieron hacer la cama, sino la fábrica de muebles"

El abogado, que tendría el apoyo del Partido Social Cristiano, aseguró que "estoy más firme que nunca, con la mayor convicción que jamás me pude haber imaginado".

La comuna de Santiago ha sido una de las que más ha causado incertidumbre en la oposición de cara a las próximas elecciones de alcaldes. La reciente confirmación del candidato Mario Desbordes y la bajada de Sebastián Sichel pusieron en duda a Aldo Duque, quien habría tenido el apoyo de Republicanos y el Partido Social Cristiano.

Frente a este escenario, en el Podría ser Peor nos comunicamos con el abogado, quien aseguró que “estoy más firme que nunca, con la mayor convicción que jamás me pude haber imaginado”, por tanto competirá para vencer a la alcaldesa Irací Hassler.

“Camino por las calles de Santiago Centro, camino por los barrios, me encuentro con mis vecinos, es donde yo vivo, y recibo el cariño absolutamente incondicional de mis pares. Estoy más convencido que nunca, que encarno la alternativa vecinal, local, de la gente que me quiere y de quienes yo quiero. De la comuna donde nací y donde he vivido siempre. Estoy más convencido que nunca de la fuerza de mi candidatura, agregó.

En cuanto a la pregunta sobre si le quisieron hacer la cama para bajarlo de la lucha por Santiago, Aldo Duque comentó que “no solamente la cama, sino que toda la fabrica de mueble: la cama, el colchón, con respaldo y veladores. Pueden seguir haciéndome la fábrica de muebles y no me la van a hacer, porque no tengo miedo, no tengo nada que esconder ni ocultar”.

Por otra parte, respecto a la fuerza política que tiene, señaló que “tengo el apoyo del Partido Social Cristiano, que ha sido tremendamente valioso y constante, del diputado Johannes Kaiser, del senador Rojo Edwards (…) La mayoría de los vecinos que están conmigo son simpatizantes de Republicanos, militantes, militantes de la UDI y Renovación Nacional”.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.