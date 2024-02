A dos años del gobierno de Boric: oficialismo pide mejorar gestión y oposición auguran nulo legado

En dos semanas más se cumple el segundo aniversario del gobierno de Gabriel Boric. Este viernes se realizará un consejo de gabinete para definir la hoja de ruta de la segunda parte de su mandato.

Desde el oficialismo señalan que no es necesario un cambio de gabinete y que se debe mejorar la gestión. Mientras en la oposición, creen difícil que Boric pueda dejar algún tipo de legado.

Un días después de la vuelta del presidente Boric de sus vacaciones, se realizará un consejo de gabinete que busca fijar objetivos en los dos años restantes de gobierno liderado por el mandatario.

Seguridad, Isapres, Sleps y la reforma a las pensiones son algunos de los flancos que deben resolver en La Moneda en el corto plazo. Se busca avanzar en medidas concretas pero hay aspectos que para algunos partidos oficialistas dificultan la posibilidad.

Un hecho que se marcó para el aniversario anterior, fue un cambio de gabinete. Este año sin embargo, desde el oficialismo aseguran que no se ve necesario. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa asegura que no lo ve necesario: “Conllevan ralentizaciones de los procesos, no deben haber cambios en los inmediato”.

Coincide en la tesis, el senador Jaime Quintana (PPD), quien afirma que se debe reforzar las prioridades y mejorar la gestión: “Claramente debe haber mejoras, no solo en lo legislativo, sino también en la ejecución de programas para que impacten en los territorios”.

Desde la oposición, cuestionan que se pueda hablar de legado en la administración Boric. Karla Rubilar, asegura que se han remarcado aspectos como la delincuencia, desempleo y costo de la vida: “Con nuestro votos podemos sacar adelante la agenda que falta. Para eso debe dejar la ideología de lado, si es capaz de dejarla de lado, podrá haber algún legado”.

