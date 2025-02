¿Por qué Domeyko tiene problemas con el agua potable? Vecinos bloquean Ruta 5 Norte exigiendo solución

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Vecinos de Domeyko, en la Región de Atacama, cortan la Ruta 5 Norte en el kilómetro 613 en protesta por problemas de abastecimiento de agua, denunciando incumplimientos que han causado más de un año de problemas en la red de agua potable de la zona. Pedro Lagues, presidente de la Junta de Vecinos, señaló que la situación se debe a un trabajo de mejoramiento mal ejecutado, con filtraciones y roturas constantes, afectando a la comunidad. La toma pacífica solo permite el paso de vehículos de emergencia, exigiendo la intervención del gobierno ante una licitación de $3 mil millones de pesos que no cumplió con las expectativas. Los vecinos esperan una respuesta de las autoridades y se mantienen firmes en su protesta en la autopista.

En Expreso Bío Bío conversamos con Pedro Lagües, presidente de la Junta de Vecinos de Domeyko, de la Región de Atacama, para conocer el motivo de sus protestas en la Ruta 5 Norte, altura kilómetro 613.

Lagües explicó que se encuentran desde las 8:30 de la mañana en la autopista, cortando el paso de vehículos de norte a sur, debido a problemas incumplidos sobre el abastecimiento de agua.

“Nos cansamos de mentiras”, manifestó.

Esto porque explica que llevan más de un año con problemas de rotura de agua de una APR.

“No estamos dejando pasar a ningún vehículo”, dijo. En este sentido, indicó que solo a vehículos de emergencia, como bomberos, ambulancias y carabineros, les permiten el paso.

El entrevistado explicó que desde que llegaron en la mañana Carabineros los ha acompañado, pero dejan en claro que “es una toma pacífica, no está prendido ningún neumático”.

¿Qué ocurre con el agua potable en Domeyko?

Específicamente, el problema radica en un trabajo de mejoramiento de la red de agua potable, el cual “quedó malo desde el primer día”.

“Tuvimos filtraciones, roturas y hasta la fecha llevamos 150 torturas”, explicó.

El entrevistado explica que la empresa que licitó este mejoramiento contrato a otra empresa para la instalaciones de las cañerías y ellos no tenian personal calificado para el trabajo, “ya que no sabían nada y contrataron a personas de Domeyko”.

Agrega que acá la responsabilidad no es del alcalde ni de los concejales; debe el gobierno intervenir debido a que se trató de una licitación de $3 mil millones de pesos, y no se hizo el trabajo bien. Asimismo, se les dijo que no había dinero para poder haver estos arreglos.

“El agua es un recurso vital y nosotros no podemos seguir esperando”, agregó.

Lagües dijo que si no llega la autoridad no se moverán de ahí.

“Sabemos que podemos estar detenidos, pero estamos acá. Estamos esperando, asumiendo todas las consecuencias y responsabilidades”, dijo.

Finalmente manifestó que llevaran este caso a Contraloría para conocer en detalle el contrato y ver que acciones pueden tomar por esta licitación que está provocando problemas con el agua potable de la localidad.

Revisa todos los detalles en la entrevista completa.