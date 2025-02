Proveedores de la Salud acusan al Ejecutivo de deuda de US$50 millones: "El Estado se olvidó de pagar"

VER RESUMEN Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile Proveedores de la Salud acusan al Gobierno por deuda millonaria que supera los 50 millones de dólares, generando atrasos de hasta 297 días en el pago de facturas. El director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Salud (APIS), Eduardo del Solar, afirmó que la plataforma de pago automático del Estado fue suspendida en marzo de 2023, causando problemas graves para al menos cincuenta socios de la APIS. Del Solar detalló que la deuda se acumuló desde entonces y afecta la operatividad de las empresas proveedoras de insumos para hospitales públicos, provocando dificultades financieras y restricciones para operar.

Proveedores de la Salud se encuentran cuestionando al gobierno por el no pago de facturas, sumando una deuda que superaría los 50 millones de dólares.

Frente a esta situación, el director ejecutivo de la Asociación de Proveedores de la Salud (APIS), Eduardo del Solar, conversó con el Expreso Bío Bío y aseguró que “tenemos un problema grave con el Estado”.

“El Estado se olvidó de la salud y se olvidó de la Salud”

En ese sentido, sostuvo que “el 9 de marzo del 2023 se bajó la plataforma de pago automático del Estado, y el Estado se olvidó de la salud y se olvidó de la Salud”.

“Entonces, desde esa fecha hasta ahora, hemos acumulado una deuda de más de 50 millones de dólares, que en promedio da 297 días de atraso de pago”.

Esta compleja situación, según las palabras del entrevistado, la estarían experimentando al menos cincuenta socios de la APIS, pero podrían ser muchos más los que no la han informado.

En cuanto a la función que cumplen, Del Solar señaló que “lo que abastecemos desde la APIS a la salud pública está cercano entre el 45% y 55% de lo que consumen los hospitales públicos”.

Por su parte, también detalló que la “plataforma de pago automático, que se creó el año 2019, en el gobierno del presidente Piñera, y se puso en marcha el 12 de agosto del 2019”, fue dada de baja por la actual administración.

“La primera razón que dan es que había pagos duplicados. Puede ser aceptable porque en la puesta en marcha se rechazaban muchas facturas y se hacían notas de crédito. Pero, cuando uno tiene pagos duplicados, si el banco me paga dos veces un cheque, el banco se demora exactamente segundos en reversar la plata, aunque me deje sobre girado”.

Sumado a eso, aseguró que “hay facturas que tienen más de mil días (de atraso), que vienen de la pandemia (…) Cuando habló de 297 días, estamos hablando de facturas de 60 días en adelante”.

De hecho, según explicó el director ejecutivo de la APIS, la plataforma se creó porque, en su momento, demandaron atraso en los pagos, y se lograron ciertos acuerdos.

Sobre las consecuencias, planteó que son graves: “Un socio nuestro, pyme, por ejemplo, está trabajando con todas las líneas de crédito ocupadas, digamos, y no puede bonificar porque no puede abrir boleta de garantía. Segundo, no tiene caja. Tercero, el Estado lo aprieta con las imposiciones y con el IVA, porque no puede licitar si tiene imposiciones o pagos de IVA pendientes. Entonces, se queda sin poder operar”, dijo.

