"Se hace la sorda": Continúa molestia de Mauricio Redolés con Irací Hassler por discotheque

En los últimos días, el reconocido poeta y músico, Mauricio Redolés, publicó una carta en redes sociales, donde cuestionaba a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, por no clausurar una discotheque clandestina.

Frente a esta situación, en el Expreso Bío Bío nos comunicamos con el artista, quien sostuvo que el local, ubicado en calle Sotomayor, funciona “desde hace un año y medio, más o menos”.

Producto de la operatividad del recinto, que funcionaría “todos los fines de semana con una estridencia absoluta”, Redolés se puso en contacto con un jefe de seguridad municial, pero, “a la fecha, no he tenido una respuesta”, comentó.

Asimismo, comentó que solicitó cuatro audiencia a la “señora alcaldesa”, sin embargo, “ella no me contesta. Me contesto por las redes sociales que todo estaba bien, puras palabras de buena crianza”.

En la misma línea, continuó argumentando que “la alcaldesa por la que yo voté era para mejorar la vida de los barrios. Ella frecuentemente dice que está haciendo eso, pero acá se hace la sorda“.

